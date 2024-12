Centro commerciale di Casalecchio: ragazzino aggredisce la guardia e prende a pugni i carabinieri

Casalecchio di Reno (Bologna), 26 dicembre 2024 – Non c’è pace al maxi centro commerciale Gran Reno di Casalecchio. L’altro giorno l’ennesimo caso di spray al peperoncino spruzzato tra la folla, ora la notizia che un ragazzino di 17 anni ha creato al panico aggredendo una guardia di sicurezza e pure i carabinieri.

Il primo ad affrontare il minorenne è stata proprio la guardia, chiamato da alcuni clienti perché il ragazzino stava creando disturbo a tutti. Durante l’intervento per allontanarlo, l’addetto alla sicurezza è stato colpito da malore e allora sono arrivati anche i carabinieri.

Alla vista delle divise, il diciassettenne ha cercato di disfarsi di un borsello, poi li il giovane li ha minacciati di morte e ha tentato la fuga. Quando è stato raggiunto, ha pure preso a pugni i militari.

Nonostante le ferite subite, i carabinieri sono riusciti a riportare l’ordine pubblico e consentire ai clienti, tra cui tante famiglie con bambini, di trascorrere una felice giornata di shopping.

Il giovane 17enne è stato arrestato. All’interno del borsello recuperato sono stati trovati cinque cellulari di provenienza sospetta, due bulloni esagonali, verosimilmente usati come tirapugni e un coltello a serramanico. Su disposizione della procura dei minorenni, è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile.

L’addetto alla sicurezza colpito da un malore, 31 anni, è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Anche i due carabinieri feriti sono stati visitati e giudicati guaribili in quattro giorni.

Gip del tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto e il 17enne è stato accompagnato in una comunità per minori.

Non è la prima volta che il Gran Reno è al centro della cronaca: nei mesi passati è stato teatro di risse e disordini vari, tanto che era stato varato un piano speciale delle forze dell’ordine per il presidio del centro commerciale.