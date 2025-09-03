Centro del riuso, super sconto per chi paga la tassa sui rifiuti

Novità per i sanlazzaresi: sul territorio, d’ora in poi, se paghi la Tari a San Lazzaro hai diritto a uno sconto dell’80% al Centro del riuso. Questa l’iniziativa lanciata dal Comune assieme a Piazza Grande e Il Martin Pescatore che gestiscono il centro Ancora di via Emilia 297/A per l’acquisto di oggetti recuperati. Il Centro del Riuso Ancora applicherà uno sconto dell’80% sull’acquisto di un oggetto recuperato a chi è intestatario di un contratto Tari nel Comune. L’iniziativa, realizzata grazie a un finanziamento del Comune e realizzata in collaborazione con le cooperative Piazza Grande e Il Martin Pescatore che gestiscono il centro di via Emilia 297/A, punta a incentivare la cultura del riuso come scelta ecologica e solidale. Il Centro del riuso Ancora, attivo dal 2024, è uno spazio dove i cittadini possono donare oggetti che non usano più, dai mobili all’elettronica, dai libri agli utensili passando per oggetti di arredamento, che vengono valutati dal centro e messi in vendita. Una filiera virtuosa che riduce la produzione di rifiuti e contribuisce a dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica, riducendo l’impatto ambientale. Adesso ogni giovedì, venerdì e sabato negli orari di apertura del centro Ancora (10-19), gli intestatari di un’utenza Tari a San Lazzaro potranno fare acquisti usufruendo di uno sconto sul prezzo finale applicato grazie a un finanziamento ad hoc dell’amministrazione comunale. Per avere diritto allo sconto sarà necessario portare con sé la Carta Smeraldo e mostrarla agli operatori del Centro Ancora. "Con questa iniziativa vogliamo promuovere una scelta concreta e accessibile verso un modello di consumo alternativo e sostenibile – spiega la vice sindaca e assessora al Ciclo dei rifiuti, Sara Bonafè –. Il centro Ancora è un presidio fondamentale della nostra strategia per l’economia circolare. Farlo conoscere a sempre più cittadini ma, soprattutto, sostenere e incentivare queste forme di acquisto attraverso un considerevole sconto a tutti gli intestatari di un contratto Tari a San Lazzaro significa valorizzare la funzione del recupero e incentivare la pratica quotidiana di attenzione all’ambiente, alla comunità e alle risorse".

Zoe Pederzini