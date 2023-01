Centro di neuroscienze Sorgerà al Bellaria "Al via la raccolta fondi Serve un milione e mezzo"

di Donatella Barbetta Dall’idea al primo progetto della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Ausl di Bologna Ets: la realizzazione del Bellaria Research Center per il quale serviranno un milione e 500mila euro, risorse ancora da reperire. Presentazione in grande stile, nell’aula magna del Bellaria, al padiglione Tinozzi, aperta dal professor Pietro Cortelli, presidente di Fondazione Rsn. La struttura sorgerà nel padiglione A dell’ospedale, ora in disuso, in un’area di 500 metri quadrati da riqualificare. Troveranno posto laboratori di ricerca dedicati a data science, bioinformatica, bioingegneria e analisi del movimento. Sarà utilizzata l’intelligenza artificiale e il ‘machine learning’ per l’analisi di dati clinici e biomedici. Il nuovo centro di ricerca "si occuperà del benessere del cervello e delle malattie della prevenzione – spiega Cortelli –. La ricerca in campo neurologico è una delle più avanzate. Nel 2040 ci aspettiamo un raddoppio delle malattie neurodegenerative, a causa dell’invecchiamento. Quindi è lì che si vuole andare a incidere". A oggi sono 140 i ricercatori impiegati dall’Irccs-Isnb di Bologna, a cui se ne aggiungeranno altri 40. "Il futuro della clinica, della qualità delle cure e dell’assistenza trova casa nella ricerca traslazionale che, anche così, si radica sempre di più nel nostro territorio", aggiunge Paolo Bordon, il direttore...