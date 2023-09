Centro e periferia, lavori in corso Ecco i cantieri attivi da oggi

Lavori in corso in città: da domani fino a venerdì l’incrocio via Santa Margherita - via Dè Griffoni - via Volto Santo sarà chiuso; ma anche viale Lungosavena chiuderà a fasi alterne le carreggiate stradali da oggi fino a venerdì, mentre in via Due Madonne ci sarà il senso unico della circolazione. Restringimenti di carreggiata anche in via dell’Industria. Da mercoledì chiude via Mascarella nel tratto tra via Belle Arti e via Irnerio.

In via Jacopo della Quercia da oggi strada chiusa e restringimenti della carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale su intera via. Si interviene per fasi.

In via Mameli restringimenti di carreggiata mercoledì e giovedi, così come in via PisacaneNormandia da mercoledì. Lavori in corso in Piazza Roosevelt-via della Zecca, mentre via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì (9-12.30 e 15-16.30). Tra i lavori in corso, si ricorda che via Saffi fino al 14 settembre avrà un senso unico di circolazione con direzione da piazza di Porta S.Felice verso Via Vittorio Veneto. Modifica della viabilità in diverse zone della città per i lavori del tram.