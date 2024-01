Centro Enea del Brasimone, torna attiva la fermata del bus

Per migliorare l’accessibilità e l’attrattività delle attività di ricerca che vengono effettuate nel Centro ricerche Enea del Brasimone è operativa l’estensione della linea Tper 808 Porretta-Camugnano-Castiglione dei Pepoli con la predisposizione di una fermata nel piazzale antistante il Centro ricerche, per le corse compatibili con l’inizio e la fine dell’orario di servizio, nei due sensi di percorrenza. "Questa fermata, già esistente era stata soppressa nel 2020- si legge nella nota della Città metropolitana-, causando disagi ai lavoratori del Brasimone che arrivavano dai comprensori montani di Vergato, Alto Reno e Camugnano oltre ad essere un’opportunità anche per gli studenti degli istituti superiori del territorio.

Il servizio è finanziato dalla Città metropolitana nell’ambito del piano urbano integrato centro di ricerca Enea Brasimone: per una maggiore attrattività dell’Appennino e verrà esteso successivamente, con analoghe modalità, anche per le annualità 2025 e 2026.

"Il nostro impegno sul Centro Ricerche Brasimone - sottolinea Maurizio Fabbri, consigliere metropolitano delegato alle Politiche per l’Appennino bolognese - è costante e va dagli investimenti per l’accessibilità, la connettività e l’adeguamento degli spazi interni al rendere il Centro attrattivo anche per investimenti privati e per attrarre nuovi lavoratori che possano poi diventare anche nuovi abitanti dell’Appennino. Il tema del trasporto pubblico locale era una ferita ancora aperta e con questo investimento diamo una importante risposta. A breve partiranno gli sportelli per accoglienza residenti, nuove imprese e sostegno alle imprese per la conversione green".