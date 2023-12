Colpo al centro estetico a Bologna, un passante aiuta la polizia a prendere i ladri

Bologna, 27 dicembre 2023 – La segnalazione di un residente e l’aiuto di un giovane passante sono stati determinanti per l’arresto, da parte della polizia, di due malviventi.

Si tratta di due tunisini di 49 e 34 anni, senza fissa dimora in Italia e con precedenti: avevano mandato in frantumi la vetrina di un centro estetico in via Saffi, a Bologna, rubando 150 euro dalla cassa, un tablet e vari prodotti di bellezza per un valore complessivo di circa 6mila euro.

Tutto è successo nella notte tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano.

A chiamare la Polizia intorno alle 4 è stato un residente, che aveva sentito dei rumori sospetti e aveva visto due persone incappucciate e allontanarsi con delle buste in mano.

Le volanti del commissariato Santa Viola e dell'Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) si sono piazzate in via Saffi e in via San Pio V per chiudere le possibili vie di fuga, e alla vista dei poliziotti i due hanno gettato il maltolto e hanno tentato di scappare.

Uno di loro è stato preso quasi subito, e l'altro è stato bloccato dagli agenti mentre cercava di scavalcare una recinzione.

Anche un ragazzo di 21 anni che passava di lì, fa infine sapere la Questura, ha dato una mano agli agenti impegnati nel duplice arresto.

La refurtiva è stata restituita ai proprietari, mentre i due arrestati vengono processati per direttissima.