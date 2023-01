Centro Modiano, nuovo pulmino in arrivo

Obiettivo centrato e anche con largo anticipo. I ragazzi disabili ospitati dal Centro Modiano a Borgonuovo di Sasso Marconi avranno un nuovo pulmino. Lanciata quasi per scherzo il 21 novembre scorso (un mese fa) su una delle tante piattaforme on line esistenti in internet, la campagna di crowdfunding (raccolta fondi) è andata oltre le aspettative. Rispetto agli ottomila euro prefissati, utili all’acquisto di un altro pulmino usato, ad oggi ne sono stati raccolti 14.530, pari al 182 per cento della cifra prevista. E da oggi mancano ancora sette giorni al termine della chiusura della campagna, fissata per il 10 gennaio.

È probabile che la gara di solidarietà verso i ragazzi assistiti dal Centro Modiano coinvolga altre decine e decine di persone insieme alle 119 che hanno già versato anche fino a mille, oppure 500 euro. Con lo slogan "Mò diamo un pulmino a Modiano" la campagna di crowfunding era stata lanciata sulla piattaforma ideaginger.it (questo il link preciso: https:www.ideaginger.itprogettimo-diamo-un-pulmino-a-modiano.html). "Grazie a voi in pochissimo tempo siamo arrivati al traguardo che ci eravamo prefissati, ma non è finita qui, vogliamo raggiungere l’obiettivo di 15mila euro per poter acquistare un pulmino più nuovo e più attrezzato, rispetto a quello che volevamo comprare", scrivono sulla piattaforma i 14 ragazzi di Modiano (Pietro, Giuly, Chicchi, Gloria, Nada, Matteo, Andrea, Elisa, Valerio, Brody, Martina, Andrea, Marco, Esther) che, con disabilità fisica e cognitiva e, alcuni di loro, anche in carrozzina, sono seguiti dagli operatori della coop sociale Bologna Integrazione, a marchio Anffas. "La nostra organizzazione interna – proseguono i 14 di Modiano – prevede che ogni giorno gli assistenti della coop Bologna Integrazione ci accompagnino da casa al centro e viceversa. E poi ci sono le attività esterne, qualche gitarella e tutte le normali attività di gestione del centro. In pratica, ogni giorno i nostri due furgoni percorrono 200 chilometri di media sulle strade di un territorio che si estende da Sasso Marconi a Casalecchio, da Zola a Monteveglio-Valsamoggia. Per questo l’usura dei nostri mezzi è più veloce". Allegra e divertente la canzone composta e registrata in un video dai ragazzi di Modiano per invogliare i benefattori a versare anche un piccolo contributo. "Il pulmino del capo – è il ritornello – ha un buco nella gomma, ha lo sportello che non va, ha la pedana e l’aria condizionata rotte, ma noi li aggiusteremo con il crowfunding".

Nicodemo Mele