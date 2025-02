Centro sportivo Nettuno a Bologna smontato: l’assessora Li Calzi: “Valuteremo azioni legali”

Bologna, 17 febbraio 2025 – Assegnato centro sportivo di proprietà del Comune a nuovi gestori, ma l'impianto viene trovato in condizioni tali da non poter essere utilizzato: attrezzature rimosse e arredi smontati, tolti perfino i soffioni delle docce.

Succede a Bologna a e segnalare la vicenda è l'assessora alla Sport, Roberta Li Calzi, intervenendo in Consiglio comunale: si parla del Centro sportivo Nettuno di via Fancelli, alla Barca, frequentato da appassionati di tennis, calcetto, yoga e pilates.

L'impianto è stato al centro di una lunga querelle legale attorno al bando comunale che ha assegnato la gestione a Nettuno sport center dopo l'esperienza targata Nettuno tennis club. Per la giornata di oggi era previsto il subentro, pertanto stamattina si è svolto un sopralluogo alla presenza del direttore del quartiere Borgo Panigale-Reno, Massimiliano Danielli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Come è stato trovato il Centro Sportivo Nettuno

"La situazione che è stata trovata – riferisce Li Calzi – è la seguente: sono stati smontati i soffioni delle docce, smontati alcuni lampioni, rimossa una parte del flottante sopra il pavimento della club house, smontati i palloni pressostatici che coprono i campi, sono state disdettate tutte le utenze, sono state rimosse attrezzature sportive e smontati anche arredi negli spogliatoi".

Li Calzi: “Il gestore ha violato il contratto di gestione”

Continua l’assessore Li Calzi: "Il gestore uscente, Nettuno tennis club, che aveva in concessione fino a ieri il centro sportivo di proprietà del Comune, lo ha lasciato nelle condizioni sopra descritte in violazione dell'articolo 6 del contratto di gestione originario".

Articolo che prevedeva che: "Il concessionario assume l'impegno e l'obbligo di conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione, così da poterlo riconsegnare al Comune al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità ed efficienza".

Così non è successo e pertanto, spiega ancora l’assessora allo sport “non è possibile riprendere le attività all'interno del centro sportivo pubblico per cause indipendenti dalla volontà de Comune e della nuova gestione, con grave danno arrecato soprattutto all'utenza cittadina".

Il Comune: “Verranno valutate azioni legali”

Il Comune avverte quindi che verranno valutate le opportune azioni legali ma, spiega Li Calzi: “Nel frattempo non possiamo che censurare fin da subito quanto accaduto perché i bambini e le bambine, i giovani, le famiglie e le persone di tutte età che frequentano il Centro sportivo Nettuno non meritano tutto questo. Con tale comportamento, che segue purtroppo a molti altri, i precedenti gestori, che hanno sempre affermato di essere interessati unicamente all'attività sportiva, hanno assunto un comportamento a nostro avviso estremamente grave".