Centro per l’impiego, ecco la nuova sede

Giovedì, alle 10, verrà inaugurato il nuovo Centro per l’impiego in via Savena Inferiore, 2 a Minerbio. L’acquisto della sede di 500 metri quadri è stato possibile grazie alle risorse messe a disposizione dall’Agenzia Regionale per il Lavoro. La spesa complessiva ammonta a un milione e 100mila euro ed è stata sostenuta dalla Regione, per 750mila euro, e dal Comune di Minerbio con la compartecipazione di 350mila euro. All’inaugurazione parteciperanno il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore allo Sviluppo economico e green economy, Vincenzo Colla e i sindaci dei Comuni di competenza del Centro: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Minerbio. Saranno presente la direttrice dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Paola Cicognani e le organizzazioni sindacali e datoriali. I nuovi spazi consentiranno la presenza di 14 lavoratori, tra tecnici e operatori in politiche del lavoro.