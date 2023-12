Centro per l’impiego. Pronti oltre due milioni

Dal primo gennaio al 30 ottobre di quest’anno 2.288 persone si sono rivolte all’ufficio impiego di San Giovanni in Persiceto di via Modena. E il 47% ha trovato un’occupazione entro sei mesi. Sono alcuni dati diffusi ieri mattina durante l’incontro di presentazione, nella sala consiliare del municipio di San Giovanni, dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio storico denominato "Ex caserma dei carabinieri" di via Cento e che ospiterà un nuovo Centro per l’impiego, che già esiste, ma che sarà rinnovato e potenziato, e uno Spazio giovani. Intervento che rientra nel progetto promosso dalla Regione nell’ambito del bando di Rigenerazione urbana 2021. Il Comune di Persiceto ha ottenuto un finanziamento di 700.000 euro, a fronte del costo complessivo di realizzazione dell’opera pari a 2.500.000 euro. All’incontro sono intervenuti il sindaco Lorenzo Pellegatti, Alessandra Aiello, assessore comunale ai Lavori pubblici, Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore comunale alle Politiche giovanili e ai Servizi Sociali, Paola Cicognani, direttrice dell’Agenzia regionale per il Lavoro e Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro.

L’intervento si pone tre principali obiettivi: il recupero, il restauro conservativo e il miglioramento sismico dell’edificio storico, la realizzazione di uno Spazio adolescenti attualmente assente nel territorio comunale e la ricollocazione del Centro per l’Impiego attualmente esistente in via Modena, con lo scopo di ampliare gli spazi e mantenere la presenza del servizio a livello territoriale. Per la realizzazione di quest’ultimo intervento contribuisce, inoltre, con la quota di 500.000 euro l’Agenzia regionale per il lavoro. "Nell’ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego di comunità – ha detto tra l’altro Colla –, stiamo facendo un investimento senza precedenti e strutturale". "Per quanto riguarda lo Spazio adolescenti – ha affermato Pellegatti – l’obiettivo è quello di creare un luogo di incontro e confronto, nonché di valorizzazione del volontariato giovanile. Un luogo a disposizione dei ragazzi per trovarsi, esprimersi, creare, anche con l’aiuto di educatori qualificati e formati".

p. l. t.