Centro per l’impiego. Sede nuova e più grande

Il Centro per l’impiego raddoppia ed entro un anno lascerà il municipio di Zola per trasferirsi a Riale nella sede dell’ex scuola elementare. Nuova mission per uno dei sette centri attivi nella provincia bolognese, punto di riferimento per il collocamento, la formazione, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro per l’area occidentale di Bologna da Casalecchio a Valsamoggia, Monte San Pietro e Sasso. Un distretto da oltre 110mila abitanti, con una altissima concentrazione di imprese, quasi tutte ‘a caccia’ di lavoratori che non si trovano. Lo ha chiarito ieri mattina il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, Paolo Iannini, che ha osservato come ormai la situazione del bolognese sia di piena occupazione, e che anzi in tanti settori la manodopera scarseggia e quindi, finchè dura questa situazione, la rete dei 38 centri attivi in tutta la regione hanno fra gli altri compiti quello di convincere le circa 700mila persone potenzialmente attive ad entrare nel mercato del lavoro. "C’è un tema di scarsa formazione e anche di difficoltà a conciliare tempi di vita e di lavoro" ha detto prima di illustrare il percorso di potenziamento della sede di Zola, inclusa negli obiettivi del Pnrr, che con un investimento di 260mila euro di risorse nazionali entro novembre del 2025 vedrà la ristrutturazione delle ex scuole di Riale, edificio storico già adattato a casa delle associazioni ed ora destinata destinato a diventare il nuovo Centro per l’impiego di riferimento per tutto il distretto.

"Attualmente questo servizio così importante in una realtà produttiva come la nostra occupa 160 mq, e in futuro saranno invece oltre 400 metri quadrati, e questo ci metterà nelle condizioni di svolgere al meglio una funzione strategica per le aziende", ha chiarito il sindaco Dall’Omo affiancato dal vicesindaco Cocchi. Marco Silvagni, responsabile Servizio ‘Centro 1’ per l’Agenzia regionale per il lavoro ha sottolineato come il ruolo di questi centri sia ben consolidati in Europa. Il nostro obiettivo è migliorare anche i numeri di accessi che lo scorso anno sono stati complessivamente 1650 con oltre 1300 persone inserite in percorsi sulla occupabilità". La responsabile attuale della sede di Zola, Lucia Ramondo, ha illustrato la serie di servizi forniti: dalla consulenza alle aziende alla cura dei dati consultabili dal portale delle offerte di lavoro, fino all’assistenza nell’attivazione dello Spid al colloquio personalizzato con chi cerca occupazione, e con un’attenzione particolare alle persone in stato di fragilità.

Gabriele Mignardi