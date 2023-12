Centro per uomini violenti. Ecco il nuovo protocollo

È stato sottoscritto sotto le Torri il nuovo protocollo di collaborazione per il funzionamento del ’Centro per uomini che usano violenza domestica e di genere - Senza Violenza’, firmato da Asp, Comune, Casa delle donne per non subire violenza e associazione Senza Violenza. Il protocollo ha l’obiettivo di promuovere e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni per dare continuità di azione e consolidare le attività del centro per uomini autori di violenza domestica e di genere, gestito dall’associazione Senza Violenza. Il Comune si impegna a sostenere le attività del centro, nato nel 2017 per offrire un’opportunità di cambiamento a uomini autori di violenza.

"Riteniamo molto prezioso il lavoro del centro – è il commento della vicesindaca Emily Clancy (nel tondo a sinistra) – e per questo lo abbiamo negli anni sostenuto. Abbiamo infatti bisogno di affrontare la questione della violenza contro donne, bambini e bambine, anche a partire da un approccio incentrato su un’assunzione di responsabilità maschile, promuovendo percorsi di sostegno rivolti a uomini autori di violenza domestica e/o di genere: percorsi che hanno l’obiettivo di salvaguardare vite e di far cessare l’uso della violenza, prevenendo ed evitando recidive, chiedendo conto di ciò agli autori di violenza. Questo approccio è poi inquadrato in un sistema complessivo, in un’alleanza con i centri antiviolenza, gli operatori e operatrici della giustizia, delle forze dell’ordine, dei servizi sociali, con l’avvocatura".

L’obiettivo del protocollo è dunque anche quello di rilanciare l’attività del centro Senza violenza, avviata appunto dal 2017. Il protocollo, si spiega ancora da Palazzo D’Accursio, vuole promuovere e rafforzare la collaborazione interistituzionale per dare continuità di azione e consolidare le attività del Centro per uomini autori di violenza domestica e di genere gestito dall’associazione.

In particolare, con questo nuovo accordo il Comune si impegna a sostenere le attività del centro, a informare della sua esistenza con iniziative di sensibilizzazione, a valorizzare le competenze e i risultati raggiunti, "collaborando a diffonderli attraverso i propri canali istituzionali – segnala il municipio – fra i quali il tavolo dei sottoscrittori del protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell’ambito di relazioni di intimità".

Un tema caldissimo in città: soltanto pochi giorni fa infatti la Divisione Anticrimine della Questura aveva fatto il punto sulle denunce per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking e sullo strumento della misura preventiva di appannaggio del questore dell’ammonimento. Nel dettaglio, le denunce per questi due tipi di reati nel mese di novembre di quest’anno sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022 passando da 166 a 174, mentre questo mese (dato aggiornato al 23 dicembre) erano state 49, contro le 36 dell’anno scorso.