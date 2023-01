Centro Pertini: giovedì apertivi e cinema francese

Cinema e aperitivo con l’accento francese e fingerfood dell’Alberghiero per tre giovedì al centro sociale Pedrini di Crespellano dove su iniziativa della succursale dell’istituto Veronelli e dei volontari del centro sociale di via Togliatti va in onda una piccola rassegna cinematografica di film francesi a tema enogastronomico ad ingresso gratuito ed aperta a tutta la cittadinanza. Appuntamento a giovedì prossimo alle 19 (per l’aperitivo) e alle 20 per la proiezione del film di Robert Guédiguian La Casa sul mare, in lingua originale con sottotitoli in italiano. La proiezione sarà preceduta da un aperitivo preparato la mattina stessa dagli studenti delle classi quarte del plesso di Crespellano e alcuni alunni di sala delle stesse classi serviranno le bevande ai partecipanti. Nella vicenda dei tre fratelli che si ritrovano a vegliare l’anziano genitore l’intreccio di sentimenti e cucina.