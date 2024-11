Centro Pianoro Factory. Ecco i progetti dei giovani

Connettere visioni, plasmare spazi: il percorso partecipato per il Centro Giovanile "Pianoro Factory". A settembre l’Unione dei Comuni Savena-Idice ha inaugurato "Connettere Visioni, Plasmare Spazi", un progetto partecipativo che coinvolge giovani del territorio nella riprogettazione dei centri giovanili, in particolare del Pianoro Factory. L’iniziativa, realizzata con il supporto del Centro Antartide, mira a coinvolgere i giovani rendendoli protagonisti nella costruzione di spazi e attività che rispondano ai loro bisogni.

Nel primo incontro alla Factory (nella foto) ragazzi e ragazze tra i 14 e i 22 anni hanno condiviso ciò che li spinge a frequentare il centro, descrivendo il desiderio di uno spazio rilassante e inclusivo, che favorisca momenti di socializzazione e di svago libero. Guidati dalle facilitatrici del Centro Antartide, alla presenza del sindaco Luca Vecchiettini e del consigliere Andrea Schiavina, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di un ambiente informale e accogliente, che somigli a casa, con spazi per il riposo, la musica e le relazioni. Nel secondo incontro, con il supporto di Collettivo Franco, si è lavorato su idee di riorganizzazione degli spazi interni, prendendo in considerazione l’introduzione di arredi confortevoli come divani e sedute, una maggiore personalizzazione degli ambienti attraverso colori neutri e illuminazioni a Led, e l’aggiunta di tecnologie per ascoltare musica condivisa. Le richieste hanno incluso anche un’area per giochi e attività sportive, che renderebbero la Factory ancor di più un punto di ritrovo multifunzionale dove i giovani possano sentirsi a proprio agio e "a casa".

Infine, si è svolto un ulteriore incontro dedicato alla programmazione delle attività del centro. I giovani hanno proposto eventi e tematiche di interesse, tra cui la cultura rap, il calcio e l’inclusione Lgbtqia+. È stata inoltre espressa l’esigenza di spazi accessibili anche in orario serale, per favorire momenti di aggregazione libera e sicura. Per rispondere alle esigenze specifiche delle ragazze è previsto un prossimo incontro interamente al femminile.

Zoe Pederzini