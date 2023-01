"Centro più bello per aiutare il commercio"

Finanziata la riqualificazione del centro di Monghidoro. Grazie a un finanziamento regionale di 200mila euro e ad un cofinanziamento di 50mila euro del Comune verranno messi in atto interventi volti ad accrescere la qualità urbana del centro del Capoluogo. L’amministrazione ha predisposto e approvato nel luglio scorso il progetto preliminare degli interventi di "Ristrutturazione urbanistica delle aree commerciali e mercatali del centro storico del capoluogo e di miglioramento dell’accessibilità".

Tale progetto è stato successivamente presentato e candidato al bando promosso dalla Città Metropolitana che lo ha individuato e presentato alla Regione per l’ammissione a finanziamento regionale, poi arrivato con una somma di 200mila euro. Obiettivo del progetto è incrementare l’attrattività del centro storico, al fine di attirare visitatori e turisti a vantaggio delle attività insediate e nell’ottica di contrastare il fenomeno della dismissione e desertificazione commerciale. Nello specifico, gli interventi in progetto consistono nella riqualificazione del primo tratto di via Antico Angelo che verrà ripavimentata in pietra coerentemente con quanto già esistente, proprio in virtù della sua centralità e della sua importante funzione di collegamento tra il parcheggio più grande presente nel capoluogo e il centro del paese ove hanno sede servizi, attività, mercati e fiere. E poi ancora nella riqualificazione dell’illuminazione del Chiostro della Cisterna, nonché l’inserimento di elementi diffusi di arredo urbano e di sistemazione a verde lungo le vie principali del centro.

Le tempistiche previste nel bando prevedono l’avvio dei lavori nell’autunno del 2023 per essere completati entro l’estate 2024. Ne parla la prima cittadina Barbara Panzacchi: "Il progetto è stato realizzato con la speranza che questi interventi possano contribuire in maniera importante a incrementare le presenze di persone, anche turisti o vacanzieri del fine settimana, provenienti anche dai comuni limitrofi, a vantaggio delle attività insediate che potranno consolidare il proprio lavoro, anche grazie a una rinnovata competitività derivante dal contesto in cui si inseriscono".

Zoe Pederzini