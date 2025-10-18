Centro Protesi di Vigorso: "Ripresa lenta e graduale. Restano dubbi sul futuro"

È passato un anno dall’alluvione che ha inondato la Bassa budriese. Una delle strutture che ha subito più danni è stato il Centro Protesi Inail di Vigorso, fiore all’occhiello della riabilitazione e della medicina protesica. Dove oggi si parla di questi faticosi 365 giorni e, soprattutto, dei dubbi sul futuro.

"L’ultima esondazione del torrente Idice a ottobre 2024 ha investito il Centro Protesi, quando erano state quasi completate le opere di pulizia e bonifica intraprese a seguito della precedente esondazione del 19 settembre ed erano già riprese alcune attività – raccontano da Vigorso (nella foto, il direttore Angelo Andretta) –. L’esondazione di ottobre ha causato gravi danni a tutti gli edifici che compongono il Centro e a tutti i principali impianti. Dopo l’alluvione del 20 ottobre il Centro Protesi è rimasto chiuso per circa tre mesi con conseguente sospensione dei trattamenti protesico-riabilitativi. La ripresa è stata graduale a partire dalle visite multidisciplinari e dai trattamenti ambulatoriali e semiresidenziali. Si stanno completando le ultime opere di ripristino necessarie a riattivare entro alcune settimane anche l’accoglienza residenziale degli assistiti. Vista la frequenza degli eventi alluvionali degli ultimi anni, si è lavorato sulla struttura per incrementarne il grado di resilienza attraverso il riposizionamento dei principali impianti e per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza garantito ad assistiti e lavoratori attraverso la ricollocazione interna delle attività tecniche e sanitarie".

Tutti i pazienti in cura all’epoca sono stati ricollocati, ma non senza disagi. Dal Centro proseguono: "Per le prime visite e per i controlli tecnico-sanitari l’équipe multidisciplinare del Centro Protesi di Vigorso di Budrio si è avvalsa degli ambulatori della Sede Inail di Bologna. Gli operatori del Centro hanno continuato a seguire gli assistiti attraverso contatti telefonici e teleconsulti. Grazie alla stretta sinergia con la quale opera la rete delle strutture protesico-riabilitative Inail, i pazienti il cui trattamento era già programmato a Vigorso di Budrio hanno avuto la possibilità di accedere ai Centri protesici Inail di Roma e Lamezia Terme in relazione alle esigenze di cura e ai posti disponibili e nel rispetto del principio della libertà di scelta e del criterio di prossimità al domicilio. Pur nell’evidente disagio, gli assistiti hanno compreso la situazione e l’impegno volto ad alleviare le difficoltà".

Dubbi ancora sul futuro del territorio budriese: "In merito all’area identificata dal Comune di Budrio (per mantenere questo fiore all’occhiello sul territorio, ndr) occorre approfondire alcuni specifici aspetti, primo tra tutti il livello di rischio idrogeologico in considerazione delle caratteristiche del territorio – concludono da Vigorso –. Sono quindi in corso interlocuzioni con il Comune per definire un accordo per l’avvio delle attività tecniche finalizzate alla verifica di fattibilità della realizzazione del nuovo insediamento".