Centro protesi di Vigorso. Trasferimento in arrivo

Il Comune di Budrio attende con fiducia che venga firmato l’accordo per lo spostamento, sempre sul territorio, del rinomato Centro Protesi Inail di Vigorso. A mancare è solo una comunicazione ufficiale che pare arriverà a breve. Negli ultimi mesi il Comune, in sinergia con la Città Metropolitana, si è adoperato per presentare all’Inail un nuovo spazio sicuro in cui spostarsi.

A seguito dell’alluvione dell’ottobre scorso, il Centro Protesi ha manifestato infatti la volontà di spostarsi in un’altra area, dal momento che si trova in prossimità del torrente Idice a Vigorso di Budrio, in una zona considerata da sempre altamente rischiosa dal punto di vista idrogelogico. Inail ha specificato la volontà di rimanere nel territorio budriese, a fronte della presenza di una struttura o di un’area (di proprietà pubblica) che presenti dei requisiti ben precisi: Il Comune e la Città Metropolitana si sono quindi messe al lavoro per rispondere alle esigenze e hanno individuato l’area idonea. A inizio marzo la proposta è stata presentata all’Inail: l’area di proprietà pubblica del comparto ‘Romantica’, all’ingresso di Budrio. Da almeno 15 anni il complesso è inserito nelle mappe come possibile sede per area di polo servizi: era stata pensata inizialmente per la creazione di un polo scolastico, ma in virtù degli investimenti fatti sulle strutture esistenti dall’attuale amministrazione e del calo demografico, l’idea è stata di fatto superata. Per queste ragioni l’iter è possibile con una procedura semplice e veloce.

A parlarne, ieri mattina, la sottosegretaria in Regione Manuela Rontini: "Ho appreso che sono in corso contatti che lasciano immaginare una soluzione positiva, con l’individuazione di una localizzazione per la struttura all’interno dello stesso comune di Budrio. In accordo con il Comune e con la Città metropolitana, la Regione dunque ritiene opportuno che venga riconvocato a breve un incontro di aggiornamento del tavolo per fare il punto e ribadire la comune volontà di tutti i livelli istituzionali di mantenere a Budrio il centro protesi". Così si era espressa la sindaca Debora Badiali: "Un grande lavoro di sinergia tra enti e di prospettiva: una proposta concreta, precisa e di futuro, attenta ai lavoratori, alla filiera produttiva e alla pianificazione territoriale. Attendiamo con fiducia una risposta da Inail, che sta valutando la proposta".

Zoe Pederzini