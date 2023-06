"Centro protesi di Vigorso, un patto per il rilancio"

Preoccupazione per il Centro protesi di Vigorso. A lanciare l’allarme sono Fiom e Fp Cgil di Bologna allarmate per la situazione della struttura dell’Inail, pesantemente colpita dall’alluvione del 16 e 17 maggio scorsi con l’esondazione del fiume Idice. Il Centro è attualmente in fase di bonifica da fango e detriti e ha subito pesanti danni alle attrezzature e agli impianti tecnologici. Lo scorso 6 giugno le organizzazioni sindacali metalmeccaniche e pubbliche hanno incontrato la Direzione centrale di Inail e i responsabili del Centro protesi per fare il punto sull’emergenza e definire le tappe della ripartenza. Dall’incontro è emersa la volontà di riaprire in sicurezza il complesso, ma anche la necessità di interventi strutturali per la riorganizzazione complessiva delle strutture, delle infrastrutture tecnologiche e degli impianti che necessitano tempo. Naturalmente nel breve e medio termine il Centro avrà una funzionalità ridotta e l’Inail non è stata in grado di indicare una tempistica per il ritorno alla normalità. "Siamo consci dei danni e degli sforzi che si stanno mettendo in atto per riaprire il Centro, ma sentiamo la necessià di creare un ’cordone di sicurezza’ intorno all’insediamento nell’interesse dei lavoratori, dei pazienti e del territorio – spiega il sindacato –. Per questo abbiamo proposto la definizione di un ’Patto per il rilancio del Centro Protesi’ che coinvolga la Direzione Inail, i lavoratori e le loro rappresentanze, Regione e Enti locali. Abbiamo la necessità di garantire il rilancio del Centro e condividere le scelte immediate e strategiche per la di riapertura in sicurezza. Chi conosce il sito, la sua collocazione e idrografia, sa che non sarà semplice, ci vorrà tempo e investimenti ingenti, ma non possiamo nemmeno pensare ad un ridimensionamento del sito". Fiom e Funzione Pubblica concludono chiedendo "l’attivazione del Tavolo di Salvagurdia della Città Metropolitana".

z. p.