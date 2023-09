"Centro sociale in ferie Così siamo ancora più soli"

Estate, chiude anche il centro sociale, e per decine di anziani e giovani evapora anche l’unico punto di riferimento del quartiere. É successo a Casalecchio dove per la prima volta per più di tre settimane il Centro sociale Villa Dall’Olio ha chiuso per ferie.

"Sono vedova e per abitudine tutti i giorni ci troviamo con le amiche al Centro sociale. D’estate poi sa, noi anziani siamo ancora più soli: figli e nipoti vanno in vacanza e noi siamo a casa. Ma quest’anno oltre alla solitudine e al caldo, ci siamo trovate anche questa brutta sorpresa. Dal 17 agosto tutto chiuso per ferie", racconta una delle frequentatrici più assidue che parla di un "sopruso bello e buono". In questo periodo anziani e anche giovani dei caseggiati vicini hanno continuato ad incontrarsi nel giardino di via Guinizzelli.

"Le panchine sono poche e tutte rovinate, tanto che prendevamo un cuscino da casa perchè il ferro arrugginito e danneggiato ci strappa i vestiti. Poi abbiamo avuto giorni da 40 gradi e un posto chiuso all’ombra e magari con un po’ di aria condizionata ci avrebbe dato un poco di ristoro. E invece no", aggiunge l’amica che mostra la stampa di una foto scattata dai giovanissimi che con lo stesso disagio nonostante la chiusura della Villa si trovavano nello stesso giardino: "Per stare all’ombra si dovevano sedere a terra. Poi quando giocavano a pallone spesso succedeva che per la recinzione danneggiata la palla finisse nei cortili dei condomini di fianco. In queste tre settimane non venivano vuotati neanche i cestini, che la gente usa come fossero cassonetti del rusco, e col gran caldo c’era anche tanta puzza", aggiunge la signora che pochi giorni fa ha telefonato il Comune per segnalare la situazione "da terzo mondo".

I cestini sono poi stati svuotati e dopo qualche insistenza le donne sono riuscite anche ad incontrare l’assessore Ruggeri competente in materia di centri sociali, che spiega: "C’è un gruppetto di volontari che si sono presi l’incarico di gestire Villa Dall’Olio. Non sono in tanti, e un po’ come negli altri centri hanno chiuso un periodo per ferie e lunedì si riapre -spiega l’assessore- Riguardo la situazione delle panchine e della recinzione effettivamente sono cose che vanno messe a posto e ce ne stiamo occupando. Cercheremo certamente di rimediare alla situazione, vediamo con le risorse di bilancio di sostituire le panchine danneggiate e sistemare un poco anche il parco pubblico che è un punto di ritrovo e riferimento nella zona".

Gabriele Mignardi