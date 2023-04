Centro sociale San Biagio Nuova gestione per il bar

di Nicodemo Mele

Il centro sociale di San Biagio a Casalecchio riparte da Islam Mir (30 anni) e da Munna Manjur (20), due giovani di origine bangladese da decenni in Italia e molto attivi nel tessuto economico della cittadina sul Reno. Sono loro che hanno preso in gestione il bar del centro sociale, rimasto chiuso negli ultimi anni. Qualche sera fa è stato inaugurato con tanto di taglio del nastro da parte del sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, insieme agli assessori Matteo Ruggeri (Sport) e Paolo Nanni (Lavori pubblici). "L’assegnazione – ha rivelato il sindaco Bosso – è avvenuta sulla base di un bando. Siamo contenti di questa nuova gestione che consente di riaprire uno spazio sociale molto sentito sul territorio del quartiere. Inoltre, con la riapertura del bar, il centro sociale ha avuto la possibilità di partecipare, assieme agli operatori del centro commerciale di San Biagio, al bando ’Il piccolo commercio al centro’, con cui sono stati destinati oltre 400mila euro per investimenti e azioni di accompagnamento per i commercianti di Casalecchio e Zola Predosa".

Da qualche anno il centro sociale di San Biagio ha un nuovo comitato di gestione. "Ci siamo subito attivati – sottolinea Lorena Battistini, presidente da ottobre 2021 – per far svolgere nei locali del centro i corsi di ginnastica di vario tipo e dei balli di gruppo. Ormai il centro è aperto tutti i giorni dalle 14 alle 20,30 e nei fine settimana anche fino alle 23,30. Contiamo sulla riqualificazione dell’ex Norma che ci sta di fronte. Si creerebbe un legame più stretto con la zona più attiva di San Biagio".

La nuova gestione del bar ha stimolato l’interesse delle società sportive casalecchiesi. "La Polisportiva Masi – rivela Matteo Ruggeri, assessore allo Sport – ha deciso di utilizzare questo centro sociale per le proprie feste, iniziative e assemblee sociali. Al mercoledì si tengono con regolarità i corsi di scacchi, seguiti da numerosi ragazzi figli di immigrati dell’Est europeo. Infine, il centro sociale ospiterà diversi appuntamenti di ’A mente fresca’, il cartellone estivo di Casalecchio".

Indaffaratissimi i nuovi gestori del bar. "È il luogo adatto – sostengono Mir e Manjur – ci crediamo in questa impresa". Un’impresa che ha trovato subito un partner di rispetto sul territorio, la Pasticceria Filippini. "Ci crediamo anche noi – aggiunge la titolare Elisa Filippini – e da subito abbiamo supportato Mir in quest’avventura. Questo è un quartiere residenziale bellissimo. Tanti i progetti in campo per rilanciarlo assieme al centro sociale".