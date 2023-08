Centro sportivo, allarme degrado "Canestri rotti, erbacce e buche"

I canestri rotti, la sabbia del beach volley sparsa ovunque, le erbacce, i rami degli alberi che invadono il campo, i cestini del rusco strabordanti, le buche sul campo da basket, e uno stato di abbandono palpabile. È la denuncia di alcuni frequentatori del centro sportivo di Bazzano, capoluogo di Valsamoggia, raccolti nella videoinchiesta che la lista Civicamente Samoggia ha scelto per aprire quella che promette di diventare una ‘serie’ intitolata ‘Viaggio nel degrado’. Sottotitolo: alla scoperta dei luoghi dove nessun amministratore taglierà mai un nastro. Voce narrante e riprese video di Simone Rimondi, consigliere comunale con una passionaccia per la pallacanestro giocata nei campetti a libero accesso, come quelli che sono appunto nel centro sportivo a ridosso del ponte sul Samoggia.

"La sistemazione del fondo risale alla fine del secolo scorso, sindaco Baioni, le righe le facemmo noi, a mano. La passione del basket è grande anche qui e non per niente Bologna è denominata ‘basket city’ – racconta Rimondi –. Quello che abbiamo documentato mette prima di tutto una gran tristezza. Non per far sempre polemica, però la manutenzione straordinaria spetta al Comune e non alla Polisportiva che l’ha in gestione". Sullo stesso tema è intervenuta due giorni fa in assemblea regionale la capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti che ha presentato una interrogazione nella quale chiede "a chi è affidata la gestione e la manutenzione del centro sportivo di Bazzano e se intenda accertare le eventuali responsabilità dell’ente gestore". Evangelisti chiede inoltre "se lo stato di degrado dovuto all’omessa o scarsa manutenzione ordinaria del centro sportivo sia dovuta a una cattiva gestione delle risorse economiche da parte dell’amministrazione comunale di Valsamoggia o dal gestore del complesso".

A stretto giro la risposta dell’assessore allo sport Angelo Zanetti: "La riqualificazione del campo da basket del centro sportivo di Bazzano rientra tra i lavori previsti nell’ambito del finanziamento Pnrr dedicato al decoro urbano. I lavori verranno affidati entro qualche settimana e si concluderanno entro l’autunno. Con la Polisportiva che attualmente gestisce l’impianto, il dialogo è continuo, e ci assicura che tutto sarà pronto in tempo per l’avvio della stagione sportiva".

Gabriele Mignardi