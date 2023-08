Centro sportivo, lavori per 900mila euro

A Crevalcore è partito il cantiere per la riqualificazione del centro sportivo. Un’opera che vedrà un investimento complessivo di circa 900mila euro. Saranno realizzati uno skate park, campi esterni da pallacanestro e beach volley, e un piccolo anfiteatro all’aperto a supporto delle attività della Casa della musica.

"Il centro sportivo riqualificato – spiega il sindaco Marco Martelli – sarà un luogo confortevole, sicuro e circondato dal verde. Una cosa bella, perché il futuro di questa comunità passa anche dai suoi spazi e dalla loro accessibilità". A parere del primo cittadino, l’idea di riqualificare il centro sportivo nasce dalla necessità di creare nuove strutture al servizio dei giovani. "Quando nel 2019 abbiamo iniziato il nostro mandato amministrativo – continua Martelli - abbiamo capito che sarebbero serviti ancora alcuni anni per terminare la ricostruzione post sisma. E quando anche avessimo terminato ci saremmo ritrovati con la situazione del 2012, cioè in ritardo di 15 anni rispetto agli altri. Da qui la decisione di puntare a nuove strutture che ci consentissero di dare risposte diverse da quelle solite. Il centro sportivo è un luogo importantissimo di aggregazione giovanile, uno spazio bellissimo che necessita di essere ammodernato".

Verranno create nuove aree verdi con la piantumazione di alberi. Ed è prevista anche la collocazione di una vasca di laminazione interrata per raccogliere l’acqua piovana in eccesso. Il sindaco poi precisa che i lavori che hanno preso il via non sono altro che un primo stralcio di una riqualificazione che vale complessivamente oltre 7 milioni di euro.

"Il progetto complessivo – continua il sindaco - lo abbiamo, ora servono le risorse e per questo siamo costantemente alla ricerca di bandi nazionali o regionali che possano aiutarci a realizzarlo".

Sempre nell’ambito dei lavori pubblici, sono al via gli interventi di recupero del complesso monumentale del Castello dei Ronchi. Saranno staccati e spostati prima gli affreschi al piano terra, quindi saranno staccati gli affreschi del primo piano e saranno effettuati i lavori di consolidamento dell’edificio. I lavori dovrebbero durare circa un anno per un investimento di circa tre milioni di euro. Al termine della riqualificazione gli affreschi torneranno al loro posto. "Il castello – aggiunge Martelli – è un luogo denso di storia e di bellezza, che ha ospitato generazioni di crevalcoresi per eventi importanti e momenti conviviali. Nei prossimi mesi daremo conto attraverso i nostri canali di comunicazione, dello stato di avanzamento dei lavori".

Pier Luigi Trombetta