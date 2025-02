Centro sportivo, nuovo bando: "Impianti fermi agli anni ’80. Puntiamo alla riqualificazione"

Un nuovo bando per la gestione del centro sportivo comunale Guido Guidi in via Lirone a Castel Maggiore. L’obiettivo è quello di rivedere l’organizzazione generale nell’ottica di riqualificare gli impianti. Attualmente la gestione del centro da parte della polisportiva Progresso è stata prorogata per garantire l’utilizzo degli spazi per tutta la durata delle attività sportive della stagione 2024 - 25 e per la realizzazione del centro estivo 2025. Ma il Comune di Castel Maggiore e l’Unione Reno Galliera prepareranno il nuovo avviso pubblico per il futuro affidamento dell’impianto.

"Occorre – dice Carlo Salvatori, assessore comunale allo Sport – un ripensamento strutturale sulla disposizione e organizzazione degli impianti oltre che un diverso modello gestionale". Il centro sportivo Guido Guidi, creato nel 1984, con palestra per le arti marziali (centro federale), palazzetto basket e volley, palatenda, palestra - roccia, bar, aree all’aperto con campo da baseball, necessita di numerosi e importanti interventi di ristrutturazione e manutenzione. Già nel febbraio dello scorso anno il Comune aveva emesso un avviso pubblico per la rigenerazione, riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione del centro sportivo Guidi. Avviso che tuttavia prevedeva tempi troppo ristretti per la partecipazione. Tanto che era giunta solo la proposta della polisportiva Progresso, che da 25 anni ha in gestione la grande area di via Lirone.

"La proposta avanzata dalla polisportiva – aggiunge il sindaco Luca Vignoli –, pur regolare sotto il profilo tecnico, non ha convinto l’amministrazione comunale, tenuta a esprimersi sulla valenza di interesse pubblico del progetto, in quanto proprietaria dell’impianto. Il centro sportivo Guidi ha più di 40 anni, trascorsi senza significativi interventi strutturali di riqualificazione, tanto che del mezzo milione di euro spesi dal Comune per il centro sportivo negli ultimi 5 anni, la grande parte è per interventi di mera manutenzione straordinaria, oltre ai recenti lavori di rifacimento della pavimentazione del palatenda e nuovi canestri per oltre 30.000 euro".

p. l. t.