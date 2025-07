Centro sportivo, restyling da 800mila euro

Prende corpo al centro sportivo Guidi di Castel Maggiore il progetto di riqualificazione complessiva del palazzetto con i campi da basket e pallavolo, la parete da arrampicata e gli spogliatoi. L’intervento, che comporta investimenti per 800mila euro, è stato ammesso a contributo dalla Regione col recente bando ‘Impianti sportivi 2024’, che ha riconosciuto una compartecipazione di 500mila euro, il massimo importo finanziabile dal bando.

"Siamo davvero contenti – dice l’assessore Carlo Salvatori con delega a Lavori Pubblici, Abbattimento Barriere Architettoniche e Sport – di questo risultato in quanto il reperimento di fondi alternativi a quelli presenti nel bilancio comunale è stato un obiettivo fin dall’inizio del nostro mandato. Per perseguire tale obiettivo, in sede di costruzione del bilancio 2025-2027 abbiamo destinato dei fondi per gli incarichi tecnici da affidare ai progettisti, per essere pronti a partecipare ai bandi, che spesso vengono pubblicati solo per poche settimane. E, dunque, non vi sarebbe tempo per una progettazione complessiva. Credo che questo risultato confermi la lungimiranza della scelta".

Il Comune ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione e potenziamento con interventi, architettonici e impiantistici, necessari a risolvere le criticità dovute a obsolescenza degli impianti, manutenzione inadeguata e necessità di adeguamento alla normativa, incluse norme Coni. L’obiettivo è implementare l’accessibilità delle persone con disabilità; introdurre l’efficientamento energetico e una nuova illuminazione e rendere più sicuri gli impianti.

"Gli interventi per il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità – si legge in una nota dell’amministrazione comunale –, pongono particolare attenzione all’adeguamento delle dotazioni antincendio e all’inclusività con percorsi agevolati, tra cui un nuovo percorso Loges che collega l’area parcheggio all’ingresso, antiscivolo e carrabile, dotato di mappe tattili per agevolare l’orientamento degli utenti con disabilità visive. Verrà installato un montascale per permettere un agile accesso tra la zona degli spogliatoi e il campo da gioco. Gli spogliatoi saranno ristrutturati e resi accessibili per persone con disabilità. Il progetto prevede il rifacimento della parete di arrampicata, protetta da reti scorrevoli su binario, che permetteranno l’uso simultaneo della palestra per altre attività sportive".

p. l. t.