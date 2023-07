Centro storico a tutta birra con i maestri di due regioni

Una pinta di birra fresca e una serata in compagnia. Oggi, lungo le vie del centro storico di Castiglione dei Pepoli, si svolge la 3ª edizione della Sagra della Birra. Quest’anno saranno 7 i birrifici artigianali, provenienti dalle province di Bologna, Firenze e

Prato, a proporre le degustazioni, confermando Castiglione come ponte tra le due regioni: Birrificio artigianale la Rosa dei Venti di San Quirico di Vernio, Birrificio Badalà di Montemurlo,

Birrificio Petroniano di Sasso Marconi, Birrificio la Foresta di Prato, Birrificio Corzano di Barberino del Mugello, Foresteria Birra artigianale di Vinci, Birrificio Sam’s Beer di Bologna. Anche la parte gastronomica vedrà mescolarsi la tradizione toscana con quella bolognese, dal lampredotto alla porchetta, oltre alla carne alla griglia, hamburger e altro.

L’evento è nato pochi anni fa dall’iniziativa di Luca Bacchetti, quando partecipava alla proloco di Castiglione dei Pepoli, e in poco tempo è cresciuto esponenzialmente con un’importante partecipazione di pubblico. La serata sarà animata da musica dal vivo con Owercrowded Funky Band e DJ set. Il vicesindaco Tommaso Tarabusi dichiara: "L’evento cresce ogni anno e colpisce per la qualità che lo contraddistingue: buona musica, ottime birre e tanto divertimento. Un grande ringraziamento va ai volontari che ci lavorano da mesi, in particolare a Luca Bacchetti che è l’ideatore e organizzatore principale".