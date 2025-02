Centro tennis Nettuno, è bufera. Il circolo sgomberato tra le proteste. Scontro tra vecchi e nuovi gestori

Sgombero al centro sportivo Nettuno di via Fancelli, alla Barca. È bufera tra gestori vecchi e nuovi, dibattito infuocato anche in consiglio comunale. La situazione è degenerata nelle ultime ore: ieri mattina, la nuova gestione che fa capo a Simona Volta (Nettuno Sport Center) è entrata nel circolo con diverse persone e ha trovato "un disastro, l’hanno devastato. Valutiamo azioni legali". "Tutte falsità, contro di noi un blitz violento e premeditato", ribatte invece il vecchio gestore Paolo Poli (Nettuno Tennis Club), e anche lui annuncia possibili azioni legali. Dopo che l’impianto è stato al centro di una lunga querelle legale, ora è scontro totale.

Lo sgombero è stato ordinato per la giornata di ieri, dopo che è stata revocata la sospensiva dal Tar che ha accelerato i tempi, ma la questione è tutt’altro che chiusa: il 15 maggio infatti è prevista una sentenza del Tar che ha a che fare con i requisiti dei gestori entranti. Intanto, ieri si è svolto un sopralluogo alla presenza del direttore del quartiere Borgo Panigale-Reno, Massimiliano Danielli, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. "La situazione che è stata trovata – dice l’assessora Roberta Li Calzi, intervendo in Consiglio comunale – è la seguente: sono stati smontati i soffioni delle docce, smontati alcuni lampioni, rimossa una parte del flottante sopra il pavimento della club house, smontati i palloni pressostatici che coprono i campi, sono state disdettate tutte le utenze, rimosse attrezzature sportive e sono stati smontati arredi negli spogliatoi".

Aggiunge l’assessora: "Il gestore uscente, Nettuno tennis club, che aveva in concessione fino a ieri (lunedì, ndr) il centro sportivo di proprietà del Comune, lo ha lasciato nelle condizioni sopra descritte in violazione dell’articolo 6 del contratto di gestione originario". Ieri, "eravamo andati lì per fare il passaggio consegne, direttore quartiere ci ha detto che non facevamo passaggio consegne – spiega Simona Volta –, ma abbiamo trovato una situazione allucinante e quindi per una settimana il centro resta al Comune. Valuteremo i danni e gli interventi necessari". I precedenti gestori, accusa Volta, hanno "devastato tutto, tolto i soffioni delle docce, i portarotoli di cartaigienica, il parquet della club house, portato via tutto dagli spogliatoi sia club house, sgonfiato i palloni da tennis, tolto gli specchi dai bagni, addirittura rimosso le maniglie delle porte. Questo, solo per fare degli esempi. E hanno chiuso le utenze". L’inizio delle attività per la nuova gestione è quindi rimandata.

"Questa settimana dovevamo partire con le prove di gioco gratuite, più di 150 persone si erano prenotate e tanti si erano già iscritti ai corsi. Avevamo deciso di iniziare il 24 febbraio, ma a questo punto è impossibile. Hanno fatto un danno alla collettività, oltre che a noi. Ci aspettavamo di certo qualcosa, dopo settimila ricorsi, ma non questo".

La storia è ben diversa, secondo Paolo Poli, che spiega: "Ci avevano chiesto addirittura di andare avanti con le nostre utenze, come fosse un avvicendarsi di organi sociali dentro un’unica società. È chiaro che questo non era possibile e abbiamo dato disdetta. Con le utenze staccate, i ’palloni’ vengono giù e rischiano di rompersi, per questo li abbiamo smontati e accatastati di lato". E spiega che "la nostra concessione prevede che opere mobili e immobili restino di proprietà del Comune, la distinzione è tra opera e tutto quello che non lo è, come le attrezzature. Comunque, la concessione ci dava 30 giorni per sgomberare. Invece, c’era tutta questa fretta di entrare da parte dei nuovi. Stiamo facendo altre manovre su vari fronti giudiziari, che potrebbero avere ripercusssioni importanti. E poi, il Tar è fissato per il 15 maggio: potrebbe anche cambiare tutto, potremmo rientrare noi, e allora si aprirebbe la possibilità di richieste di indennizzi milionari". Il Comune, incalza Poli, "data questa situazione, avrebbe potuto dire che fino a maggio il centro non lo usava nessuno. Punto".

Sempre sulla tempistica, Poli spiega che "il Comune ci ha comunicato venerdì che dovevamo uscire. Ma sulla carta avevamo trenta giorni per prepararci, il rup l’ha confermato, ma l’avvocatura ha detto che dovevamo uscire lunedì. A quel punto, abbiamo prelevato tutto: tavoli, sedie, tende, lampadari, non abbiamo finito gli armadietti". Secondo Poli, è stata "forzata la mano, l’assessora aveva molta fretta". Ieri, poi, "hanno fatto un blitz, entrando con giornalisti, droni, fotografi, scattando e poi pubblicando foto fatte in modo da ’screditarci’. Tutto lascia supporre che fosse un’azione premeditata e preparata. Dicono che abbiamo distrutto il circolo, questo mi sembra lesivo dell’immagine della nostra associazione". Poli pensa di procedere per vie legali: "In questa ’partita’ ogni 10 minuti hanno cambiato le carte in tavola".

"Stupisce che l’assessora Li Calzi tiri in ballo le minoranze, che avrebbero ’preso finora le parti di questa realtà a scapito di altre’ – commenta Nicola Stanzani, capogruppo in Consiglio comunale –. Da che pulpito... A noi pare che sia proprio la giunta ad avere preso un po’ troppo le parti di taluni, su questa vicenda, lasciando alle opposizioni il compito di avanzare dubbi, finora per altro non proprio chiariti, nemmeno in sede di giustizia amministrativa".

C’è stata, da parte del Comune, "una prova di forza che non riteniamo assolutamente accettabile – afferma Manuela Zuntini (Fdi) –. Fin dall’inizio, a maggio 2022, Fdi ha rilevato come la giunta non abbia tutelato ’l’interesse pubblico’. "Nemmeno oggi", incalza: "Si potevano attendere anche solo una settimana o due per avviare in modo ordinato e tranquillo la riconsegna dell’impianto che da decine di anni è gestito, tra l’altro molto bene, dagli attuali gestori".

Chiara Gabrielli