Centrodestra compatto per Luca D’Oristano

Il centrodestra è unito a Pianoro e ha scelto il suo candidato per le amministrative di giugno: si tratta di Luca D’Oristano, attuale consigliere comunale di opposizione per FdI. E con il suo partito, ad appoggiarlo, ci saranno anche la Lega, ieri presente con il capogruppo di Bologna Matteo di Benedetto, e Forza Italia con il coordinatore provinciale Morris Battistini. Per FdI erano presenti il delegato alle elezioni Diego Baccilieri e il coordinatore provinciale Francesco Sassone.

Il primo a prendere la parola, nella sala della piscina Paolo Gori, in via dello Sport, è stato il candidato stesso. "Voglio dapprima ringraziare i presenti e il centrodestra che, unanime, mi appoggia in questa corsa a sindaco – ha dichiarato D’Oristano –. Voglio iniziare parlando della terribile alluvione che ha colpito a maggio il nostro delicato territorio in Val di Zena, a Pianoro vecchio e sulle Ganzole. Parlandone e avendo vissuto quanto accaduto non posso non dire quanto l’attuale amministrazione abbia fatto male e non stia in alcun modo rimediando agli errori fatti sulla pelle del territorio e dei cittadini. Noi ci siamo, presenti, attenti ai cittadini e al territorio. E questa vicinanza che deve essere dimostrata sul territorio, ascoltando e dialogando, supportando e cercando di risolvere i problemi, senza girarsi dall’altra parte".

Il candidato ha poi proseguito spiegando su cosa si dovrà prestare particolare attenzione: "Da rivedere in toto il tema della sicurezza stradale che presenta situazioni critiche. Fino ad ora dal Comune sono stati capaci di non fare nulla sfidando la fortuna. Di seguito andrà ripensata la manutenzione delle strade e l’illuminazione, i passaggi pedonali per persone con disabilità e tutti i problemi, da me sempre sottolineati, che la sinistra non sta affrontando. Noi partiremo dall’ascolto dei 17.800 cittadini, che sono 17.800 consiglieri da ascoltare". È stato, poi, presentato Alessandro Russo, esponente della Lega, che in caso di vittoria sarà vicesindaco. La parola, poi, a Baccilieri e Sassone: "Luca è un amministratore capace e trasparente, che ha fatto della presenza sul territorio e dell’impegno per la concreta risoluzione dei problemi di Pianoro il tratto distintivo di una pluriennale esperienza politico-amministrativa, che ora si candida a governare con capacità, buonsenso e praticità". Dello stesso avviso gli azzurri di Forza Italia. Ha concluso Di Benedetto: "Abbiamo una squadra forte, compatta e coesa, attenta ai problemi concreti del territorio prima che a tematiche ideologiche. A sinistra pensano che tanto i pianoresi li rivoteranno, per questo amministrano male e pensano più ad altro che ai problemi concreti dei cittadini. Siamo pronti a convincere i cittadini di Pianoro che è l’ora del cambiamento".

Zoe Pederzini