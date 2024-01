Centrodestra, le manovre. Civismo e nuove intese

Il Pd come al solito si incarta, mentre il centrodestra osserva. Qualche scaramuccia c’è stata anche tra i tre partiti ora al governo, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, sulle candidature per le Comunali del 9 giugno 2024. Borbottii che non riguardano per ora il Bolognese, bensì i Comuni dell’Imolese, sei. Nulla che non possa essere ricomposto in tempi brevi, dicono dai direttivi. In provincia di Bologna, invece, sono poche le situazioni che sembrano già definite. Tra i Comuni più popolosi, prende sempre più piede che il candidato del centrodestra a San Lazzaro possa essere Alessandro Sangiorgi (Fratelli d’Italia), di lunga militanza e ora pronto al salto. Mentre su Casalecchio le cose sarebbero più complicate. Anzi, sarebbe ancora in piedi un ragionamento tra il partito di Giorgia Meloni e Azione, una sorta di laboratorio politico che però è ancora a metà del guado. Si vedrà. Azione che svolta con la destra anche a Crevalcore, dove con FdI e Forza Italia appoggerà la candidata civica Rosanna Resta (Insieme per Crevalcore). Se è stallo in Valsamoggia per il Pd, è stallo anche per il centrodestra, che invece a Pianoro potrebbe scegliere Luca d’Oristano, consigliere di FdI. La Lega ha dato l’indicazione di confermare i sindaci da lei appoggiata, per una ricandidatura. E’ il caso di Monzuno e di Vergato, dove c’è il civico di destra Giuseppe Argentieri. Cristiano Di Martino (Lega): "Rapporti ottimi nella coalizione, a Molinella appoggeremo Bruno Bernardi, mentre a Minerbio saremo con Cinzia Cantelli". Marco Mastacchi (Rete Civica) è con la coalizione a Molinella, a Pianoro no e bisognerà valutare altre situazioni in altri Comuni.

Sta valutando vari incastri anche Forza Italia, la consigliera regionale e coordinatrice in Emilia, Valentina Castaldini: "Sono molto contenta della trattative in corso – spiega –, siamo sereni e concordi nel valutare bene le persone e i programmi. Dove non troviamo un accordo o dove non è possibile vincere puntiamo ad andare da soli, ce la giocheremo ovunque, soprattutto dove il Pd sta perdendo consenso. Vogliamo aggregare più forze civiche possibili".

