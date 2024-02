Centrodestra nel caos. Fratelli d’Italia si spacca

Caos nel centrodestra di Molinella. Dopo Ilaria Prencipe, che aveva lasciato Forza Italia alla candidatura di Bruno Bernardi per creare una civica che sostenesse l’altra candidata, Letizia Fattori, ora la scissione avviene in FdI dove il segretario locale Giuseppe Pastore, e i militanti hanno lasciato il partito per fare una civica autonoma.

"È con profonda sofferenza che prendo questa decisione, pur precisando che il mio credo politico, i miei valori e i miei ideali restano sempre gli stessi. Sono profondamente deluso ed offeso dalle scelte effettuate da una classe dirigente provinciale e regionale (che ha scelto Bruno Bernardi, ndr) distratta e poco conoscitrice del territorio e delle sue problematiche, ma attenta alle consultazioni europee e regionali, la quale impone scelte non condivise dalla base - dichiara Pastore -. Dopo confronto con gli iscritti al nostro circolo territoriale, 50, è stato deciso all’unanimità da tutti noi di lasciare il partito: legati però al territorio e desiderosi e determinati a servire la collettività di Molinella, saremo convintamente presenti alle prossime elezioni con una lista civica".

Correranno, dunque, da soli e in autonomia. Sul candidato di questa lista ancora non si sa nulla di certo.

"Non cambio idea sui miei ideali e sui miei valori di riferimento, che sono e sempre rimarranno gli stessi e sono stai la stella polare della mia vita politica - continua Pastore -, ma la politica è fatta anche e soprattutto da persone, da uomini. Se non c’è dialogo vengono meno le ragioni della politica. Siamo compatti nell’andare avanti, desiderosi e determinati come siamo sempre stati di servire la collettività di Molinella: saremo presenti alle prossime elezioni amministrative, con una squadra fortemente motivata che si presenterà con una lista civica forte, autonoma e indipendente appoggiando un nostro candidato sindaco".

A parlare dal partito di Fratelli d’Italia, dopo l’ufficialità della notizia, è Diego Baccilieri, delegato provinciale e, ora anche commissario locale: "Auguro all’amico Giuseppe Pastore le migliori fortune per le sue legittime ambizioni personali". Baccilieri, poi, ne minimizza l’effetto dell’uscita dal partito: "Da una prima ricognizione effettuata non appare per niente una scelta condivisa dalla base degli iscritti- dichiara il delegato FdI ed assicura -la prosecuzione del pieno sostegno, con una propria lista, da parte di Fratelli d’Italia al candidato sindaco Bruno Bernardi, garantendo il nostro apporto in una sfida decisiva per il futuro di Molinella, comunità che conosciamo e rispettiamo profondamente". Letizia Fattori, attuale assessore comunale alla Scuola, correrà invece con cinque liste civiche e Azione: Insieme con Fattori, Moli, Dalla parte di Molinella, Molinella Cresce, Lista Prencipe.

Zoe Pederzini