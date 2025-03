Centrodestra soddisfatto a metà: accolte alcune richieste

Una revisione della manovra che ha scatenato il dibattito politico regionale. "Bene che la maggioranza abbia ascoltato le nostre istanze riducendo gli aumenti previsti dall’addizionale Irpef ed eliminando il ticket farmaceutico per gli esenti". Così dichiarano i capigruppo dell’opposizione Elena Ugolini (Rete Civica), Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia), Pietro Vignali (Forza Italia) e Tommaso Fiazza (Lega) e la presidente della Commissione Bilancio Annalisa Arletti. Tuttavia è una soddisfazione a metà: "Fermo restando la nostra contrarietà all’aumento di qualsiasi imposta, siamo contenti di aver portato sul tavolo correttivi fondamentali per far incidere meno questa manovra, comunque iniqua, sulle tasche dei cittadini su tutto il tessuto socio-economico regionale – aggiungono i consiglieri – In particolare, rimodulare l’addizionale Irpef e tutelare le fasce più deboli rispetto all’introduzione dei ticket farmaceutici è un passo che vede riconosciuto il nostro impegno". Secondo il centrodestra "restano ancora elementi di forte criticità come l’aumento dell’Irap per le attività produttive e il rincaro del bollo auto del 10%". Il centrodestra annuncia un’azione che "sarà ancora più determinata nel contrastare politiche fiscali che penalizzano il tessuto economico e sociale".

g.d.c