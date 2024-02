Centrosinistra nel caos. Psicodramma San Lazzaro. Gli anti-Pillati alzano il tiro. Pronti alla corsa senza Pd

La scelta del Pd di non fare le primarie rischia di spaccare davvero il centrosinistra. Uno psicodramma che tocca i Comuni più importanti al voto, da San Lazzaro a Casalecchio. Mentre, a oggi, solo Castel Maggiore resiste e monterà i gazebo il 25 febbraio con una sfida interna ai dem tra Luca De Paoli e Paolo Gurgone. Quello che, comunque, stupisce è che la rottura che (al momento) pare irreversibile sia proprio quella del comune felix più ricco dell’hinterland bolognese, quello amministrato da Isabella Conti, sindaca che alle ultime elezioni portò a casa un risultato bulgaro superiore all’80 per cento. Ciò nonostante, la scelta della prima cittadina e del Pd (all’unanimità) di convergere su Marilena Pillati, ex vicesindaca di Bologna, oggi consigliera regionale dem, molto vicina al sindaco Matteo Lepore, non è piaciuta al resto della coalizione. Che, da domenica a oggi, ha già scritto tre comunicati congiunti per dire no "a una candidatura dall’alto, non espressione del territorio". Ieri, l’ennesima presa di posizione, il giorno dopo un tavolo di coalizione dov’era presente anche la stessa Conti. A firmare l’ennesima nota sono le forze civiche e i partiti di maggioranza ’Noi Cittadini’, ’Futuro Oggi’, Europa Verde-Verdi, Più Europa, Sinistra italiana, assieme ad Azione, Psi e Volt.

La critica è di aver disatteso gli impegni sulle primarie, di aver imposto Pillati "unilateralmente, frutto degli accordi delle correnti interne al Pd" e di aver dichiarato "di avere già pronto un programma preconfezionato, senza alcuna preventiva condivisione". Da qui, il rilancio verso una vera e propria proposta alternativa al Pd. L’iniziativa è stata fissata per domani alle 19 al centro sociale Malpensa di San Lazzaro con gli assessori di Conti Sara Bonafè e Luca Melega.

Se il fronte di centrosinistra alternativo al Pd proseguirà nella sua corsa, si va verso la candidatura di Bonafè, magari proprio con Melega in ticket. Ma su quest’ultimo punto, le sigle anti-Pillati non confermano.

Sul fronte Pd-Conti, però, la situazione viene data non del tutto chiusa, sebbene si mormori che la blindatura di Pillati a ogni costo, da parte della segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni, l’altro giorno, abbia irritato il ’fronte del no’. Resta il fatto che i pontieri (da più lati) sono al lavoro e c’è chi prevede possibili nuovi colpi di scena. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, dopo la firma anti-Pillati di domenica, pare essersi sfilato, forse proprio alla luce dell’asse bolognese Pd-M5s sancito dall’ingresso della stellata Giulia Sarti in giunta metropolitana.

Sullo sfondo, poi, da San Lazzaro, si passa alle grandi manovre in vista della madre di tutte le partite: quella delle Regionali. E proprio su Viale Aldo Moro si vocifera che sia Conti sia Mazzoni potrebbero essere tra le candidature forti per un posto in consiglio regionale. A quel punto per la Federazione di via Andreini potrebbe esserci un dopo Mazzoni? Per ora è presto per dirlo, ma c’è chi vocifera che il segretario cittadino dem Enrico Di Stasi potrebbe finire nel toto-nomi.

A Casalecchio, infine, ieri sera tardi c’è stata un’altra riunione tra il Pd e la civica Evviva Casalecchio di Massimo Masetti, attuale vice sindaco. Da quello che filtra, Masetti avrebbe tentato di far rientrare le primarie (di coalizione) dalla finestra, ma già prima della riunione la segretaria del Pd di Casalecchio, Alice Morotti, chiudeva ai gazebo: "Non si torna indietro".