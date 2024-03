C’era una volta il centro. Ora il boom è al ristorante

I centri storici delle città dell’Emilia-Romagna cambiano pelle. I negozi di quartiere lasciano sempre più il posto ai ristoranti. Gli alberghi cedono il passo ai B&B, case per le vacanze e affitti brevi. È questa la fotografia che emerge da uno studio elaborato da Confcommercio Emilia-Romagna, che ha preso in considerazione le attività aperte nei centri storici dei dieci comuni capoluogo di provincia, da Piacenza a Rimini.

Nella tabella mostriamo la metamorfosi dal 2012 al 2023: I dati aggregati delle dieci città mostrano anche come dal 2021 al 2023 ci sia stato un calo di circa il 20% del commercio al dettaglio. Le cause sono tante incluso il boom degli acquisti online, a cui tanti si sono abituati durante il Covid e a cui faticano a rinunciare. Resistono, invece, i negozi storici, premiati dalle Camere di Commercio.

In tutta l’Emilia-Romagna negli ultimi due anni i negozi sono passati dai 17299 agli attuali 13750. Ben 3549 attività hanno abbassato la saracinesca definitivamente di cui 1667 nei centri storici. In contro tendenza, le farmacie (+106) e i negozi specializzati in apparecchiature informatiche e telecomunicazioni (+80).

Di pari passo con l’aumento del turismo in tutte le città emiliano romagnole, cresce anche il numero di case per le vacanze, affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast e residence, che più che raddoppiate nei centri storici. In flessione di circa il 10%, invece, il numero degli alberghi. Calo che si fa ancora più marcato fuori dai centri storici.

Per quanto riguarda la ristorazione, è un boom dei ristoranti, che passano da 4195 a 4832. Nei centri storici si evidenzia una crescita superiore al 20% - passando da 1644 locali a 2022 - a cui fa da contraltare un calo sensibile del numero dei bar. A fine 2023 nel cuore delle 10 città prese in considerazione da Confcommercio ce n’erano ben 290 in meno rispetto a due anni prima, passando da 1828 a 1538 e 597 in meno negli altri quartieri delle città, passando da 2596 a 1999, per una perdita complessiva di 887 esercizi.

Proprio nella direzione di mantenere servizi, vivibilità, sicurezza e attrattività delle città va anche la legge regionale sull’economia urbana, che sostiene i negozi e i pubblici esercizi, votata a settembre scorso dall’Assemblea legislativa. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di stanziare 18 milioni di euro a favore dell’economia urbana e del commercio di prossimità.