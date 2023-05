C’era una volta il re: e c’ero anche io

Gianni

Gennasi

PIANO PIANO…

Porta la firma dell’ex assessore-ciclista Andrea Colombo il testo della proposta di legge nazionale per imporre i 30 Kmh in tutte le città, con l’eccezione dei 50 nelle strade di scorrimento a due corsie per marcia e con la prospettiva dei 20 nelle aree residenziali e scolastiche. Fermate il conto, voglio scendere.

RUMORE

Commercianti irritati con Palazzo d’Accursio che vuole spegnere la musica nei dehors perché la ritiene un fattore dell’inquinamento acustico urbano. "Ci faremo sentire nelle sedi opportune", hanno avvisato le associazioni di categoria.

IL CECCHINO

Non ancora individuato il pazzo che, la notte di giovedì scorso, ha sparato pallini acuminati su un gruppo di studenti in festa su un terrazzo, alla Bolognina, ferendone quattro. Pistolero? Pistolone.

MATIS

Che noia che barba: la nota discoteca è stata chiusa d’ufficio per altri trenta giorni dopo l’ennesima rissa, in pista e fuori. La Questura, giustamente, si è Rotta.

IL PRANZO

In Valsamoggia si sono riuniti a tavola 54 Selvini di sei generazioni, da uno a 88 anni di età, tutti discendenti del capostipite Serafino, classe 1871. Eccola, la famiglia allargata vintage.