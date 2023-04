C’era una volta la controcultura: Marcello Baraghini in ’Balla coi libri’

Si chiama ’Balla coi libri’ l’appuntamento di oggi alle 18 a Modo Infoshop di via Mascarella. Ovvero, ’50 anni di controcultura tra passato e presente. Marcello Baraghini si racconta a Daniela Piretti’ (ed Iacobelli). L’inventore dei mitici ’Millelire’ esce allo scoperto alla soglia degli 80 anni e racconta la sua vita in questo libro che è un dialogo a due per mettere insieme il rgazzo, il giornalista, il politico e l’editore fino alla pandemia e alla guerra. Con gli occhi di chi non si è mai uniformato ed è diventato, quasi suo malgrado, un mito della controcultura.