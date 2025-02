C’era una volta un corso per raccontare le favole

In un tempo in cui i bambini vengono tenuti a bada con tablet e smartphone, ha ancora senso raccontare le favole della buonanotte? La risposta, almeno secondo l’attore Matteo Belli, è sì. E sarà proprio lui, con un seminario di 12 ore articolato in sei appuntamenti, a cercare di trasmettere l’antica arte del racconto a nonni, genitori, zii e chiunque altro voglia imparare o affinare le sue capacità teatrale domestiche.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Ca’ Rossa Aps - Teatro nel Borgo, la partecipazione è gratuita e riservata a 12 persone ed è possibile richiedere informazioni e iscriversi inviando un sms o whatsapp al numero 339/3953869. Il primo appuntamento del corso, battezzato ’Progetto Buonanotte’, è previsto per il 21 febbraio.

"È un seminario teatrale sul racconto della favola e della fiaba, rivolto a chi può avere una ’utenza’ domestica come figli o nipoti, oppure a chi voglia migliorare le proprie capacità narrative – spiega il ’docente’ Matteo Belli –. I sei incontri si concluderanno con una presentazione pubblica dei partecipanti davanti a una platea vera. Non si tratta di un corso specialistico, ma propedeutico all’arte del racconto scenico, in cui il narratore diventa anche curatore del testo, che deve essere necessariamente adattato".

Chi impara a raccontare, ovviamente, potrà declinare le capacità acquisite nell’ambito che gli è più congeniale: "In generale, il seminario permette di migliorare le proprie capacità espressive in pubblico. Vorrei che fossero gli stessi partecipanti a portare i testi che preferiscono, affinché abbiano una risonanza personale".

Ma la domanda vera è un’altra: come hanno fato per migliaia di anni gli esseri umani a raccontare favole ai propri figli e nipoti senza seguire un corso? "È vero – sottolinea Matteo Belli – che in questo c’è una sacrosanta radice spontanea. Ma, mi chiedo, oggi esistono ancora nonni che raccontano favole come una volta, o non siamo piuttosto portati a delegare questa funzione alla mediazione tecnologica?".

e. b.