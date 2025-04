Cerbiatto in giardino, impazza il video di Gianni Morandi

Bologna, 28 aprile 2025 – Impazza sui social il nuovo video di Gianni Morandi. L’Eterno ragazzo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il video di un cerbiatto sorpreso nel giardino di casa propria a San Lazzaro di Savena. “Un ospite inaspettato, proprio nel giardino di casa…”, il commento del cantautore.

Incetta di like e commenti per l'ultimo video di Gianni Morandi

Subito, ovviamente, sui social si sono scatenati i follower tra commenti e reazioni al post. Anche Jovanotti ha commentato il contenuto condividendo l’emoji di un cuoricino. Tantissime le reazioni di ‘seguaci’ più o meno famosi, con Morandi che ha accompagnato il video alla propria canzone ‘L’ospite’. “Un ospite non puoi mandarlo via / Se c'è festa in casa tua / Lascia almeno un posto in più / Questa sera, amore, te ne prego, fammi salire su / Questa volta accetta un ospite di più”, recita il testo del brano.

Un nuovo, gettonatissimo post di Morandi, insomma, che si dimostra ancora una volta re dei social. Oltre alle tantissime “foto di Anna”, didascalia che accompagna sempre alle immagini pubblicate online, e a tanti altri video da sempre seguitissimi, oggi è arrivato anche l’incontro del tutto eccezionale direttamente nel giardino di casa. Un luogo che l’Eterno ragazzo cura con attenzione e dedizione, come mostra sempre sul web, e che ora sembra aver attirato le attenzioni anche dell”ospite inaspettato”.