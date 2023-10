Alla ricerca di tartufi scivola in un calanco: si aggrappa a una radice e chiama i soccorsi

Bologna, 6 ottobre 2023 - Un fungaiolo scivola in un calanco nella zona boschiva di Monterenzio e per recuperarlo si attivano i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e il personale di EliRavenna che lo traggono in salvo.

L'uomo scivolato in un calanco stava cercando tartufi

Un uomo di 74 anni, residente a Osteria Grande, questo pomeriggio, era alla ricerca di tartufi con il proprio cane quando è scivolato lungo un calanco. Per fortuna l'uomo è riuscito a fermarsi, aggrappandosi ad una radice. Ha quindi allertato i soccorsi.

Sul posto è giunto il personale di EliRavenna e una squadra della stazione Rocca di Badolo del Soccorso Alpino.

Il fungaiolo è stato messo in sicurezza dai soccorritori e, con il ricorso al verricello, è stato issato a bordo dall'elisoccorso che lo ha trasportato al campo sportivo di Monterenzio.

Lì i volontari del Soccorso Alpino hanno riportato il cane al suo padrone. Sul posto era presente anche il personale del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco.