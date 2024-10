Cercando la strada per un possibile futuro ’Chi governerà il mondo?’: tra economia e politica

’Chi governerà il mondo?’ È questa la domanda che oggi da davvero paura, e che è al centro dell’incontro in programma questa sera alle 21 al Centro San Domenico in collaborazione con il Mulino, che prosegue le celebrazioni dei suoi 70 anni di vita e di riflessione sul mondo. E appunto ’Economia, demografica, geopolitica’ è il sottotitolo che riunisce al Salone Bolognini di piazza San Domenico gli esperti chiamati a cercare una strada per un possibile futuro, moderati da Beda Romano. Ci saranno infatti l’economista Alessia Amighini, il professore di Demografia dell’università di Firenze Massimo Livi Bacci, il politologo Angelo Panebianco e l’economista Ignazio Visco (nella foto), già governatore della Banca d’Italia. L’ingresso è come sempre libero, ma la prenotazione è consigliata a centrosandomenicobo@gmail.com oppure a info@mulino.it.

Domani sera poi, ma alle 17,30 in Cappella Ghisilardi, si cambia solo lievemente argomento con ’Modernismo, modernità’ in compagnia di Ilaria Biagioli e Fabrizio Chiappetti della Fondazione Romolo Murri di Urbino e Daniele Menozzi della Scuola Normale Superiore di Pisa, moderati da padre Giovanni Bertuzzi, direttore del Centro San Domenico.