Cercansi idee nuove per i giovani. L’amministrazione apre un bando

‘Se non c’è, lo facciamo’: è online la manifestazione di interesse del bando Youth Empowerment che ‘chiama’ i giovani di Monghidoro. Chiara la ‘chiamata’ ai talenti: "Hai un’idea per il tuo territorio? Costruiscila e ottieni un contributo per realizzarla". Appuntamento lunedì, al Centro giovani "il Faro" dalle 18 alle 19.30. Si tratta di una manifestazione di interesse per raccogliere proposte progettuali innovative volte a promuovere la partecipazione attiva dei giovani. Sono ammessi enti del terzo settore, quali organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, iscritti al Runts e attivi sul territorio dell’unione, che individuino un gruppo di minimo 7 persone responsabile del progetto, di cui il 50% under 30, gruppi informali che coinvolgano almeno 7 persone, di cui il 50% under 30.