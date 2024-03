Cercansi macchinisti. Candidature online

Oltre 1.450 persone con un un’età media di 40 anni, più di 44 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, una media di 900 corse al giorno e la flotta di treni regionali più giovane d’Italia. Con questi numeri, la società Trenitalia Tper (70% Trenitalia e 30% Tper) dall’1 gennaio 2020 si occupa del servizio ferroviario regionale in Emilia-Romagna, con estensioni in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo. Adesso, si cerca nuovo personale. Entrare a far parte della squadra di Trenitalia Tper, segnalano in azienda, "da oggi è ancora più semplice, grazie alla nuova sezione Lavora con noi nel sito aziendale (c’è anche la possibilità di inserimento spontaneo del curriculum in assenza di campagne di assunzione in corso). Fino al 14 marzo sarà possibile candidarsi per il ruolo di macchinista, figura storica del trasporto ferroviario, che oggi opera utilizzando moderne e sofisticate tecnologie. Le candidature saranno aperte ai ragazzi e alle ragazze di età compresa fra 18 e 29 anni, che una volta assunti seguiranno un rigoroso percorso di formazione con la guida di istruttori e tutor. Entro il 2024 il numero dei dipendenti di Trenitalia Tper supererà quota 1.500".