Cercasi aiuto in cucina per un ristorante

Nel comune di Gaggio Montano, frazione Silla, in

provincia di Bologna, si è alla ricerca di un aiuto cucina

in un ristorante. L’offerta è valida sia per uomini sia per

donne e prevede diversi compiti. Tra questi, il lavaggio

dei piatti e l’aiuto generico in cucina, come la

preparazione degli ingredienti, la loro pulitura o il loro

taglio e in pù la preparazione degli utensili da cucina. È

gradita una precedente esperienza nella mansione,

mentre è indispensabile il possesso della patente di

tipo B ed essere automuniti. Si richiede una buona

conoscenza della lingua italiana. L’annuncio prevede la

disponibilità lavorativa dalle 3 alle 6 ore

giornaliere, solitamente solo a pranzo o solo a cena

(salvo eccezioni). Si richiede inoltre la disponibilità a

lavorare nei fine settimana. L’assunzione è con

contratto intermittente a tempo determinato della

durata iniziale di 5/6 mesi.