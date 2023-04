Cercatore di funghi trova arsenale bellico nei boschi di Villa Cassano

Un piccolo arsenale rispunta dai fanghi del tempo. Oltre quaranta bombe svelano quella che, durante la guerra, era una solida postazione da mortaio. Gli ordigni, risalenti al secondo conflitto mondiale, sono stati trovati l’altro giorno a Villa Cassano, nel comune di Monterenzio. A trovarle un cercatore di funghi, che durante la ‘caccia’ si è imbattuto nei grossi proiettili d’artiglieria.

In particolare, sono tornate alla luce 44 bombe da mortaio da 81 millimetri ad alto potenziale di fabbricazione statunitense, oltre a una bomba da mortaio da 81 mm a grande capacità, sempre attribuibile al grande esercito delle forze alleate.

Secondo gli esperti, la tipologia di ordigno rinvenuta, oltre al posizionamento su una altura del sito di rinvenimento fa pensare alla presenza di una postazione da mortaio statunitense, proprio in quel punto.

Degli ordigni rinvenuti si sono occupati i militari del Genio ferrovieri di Castel Maggiore. Quindici bombe sono state fatte brillare in tutta sicurezza in un luogo reso disponibile dal Comune. La parte restante, invece, è stata accantonata in sicurezza in attesa di successivo intervento.

Come di consueto, l’intervento dei genieri dell’Esercito (nuclei CMD Conventional Munition Disposal - Bonifica di munizionamento Convenzionale) in concorso alla prefettura di Bologna, è stato disposto dal Comando forze operative nord di Padova.

