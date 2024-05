’Cerchi’: cosa succede a chi sopravvive?

Antonella e Gianluca hanno perso la figlia Elisa, uccisa dal marito davanti alle loro bambine, Gabriele è rimasto orfano quando il padre tassista è stato assassinato in servizio, Lola è riuscita a sfuggire ad anni di violenza domestica e poi a un tentato femminicidio, sempre da parte del marito. E dopo? Come è andata avanti la loro vita dopo la tempesta che li ha sconvolti? Come prosegue l’esistenza delle vittime che hanno subito un reato? Ecco il plot di ’Cerchi’ di Margherita Ferri e con Carlo Lucarelli, da un soggetto di Elisa Ravaglia e da un’idea di Elena Zaccherini: un documentario di 40 minuti voluto dalla Regione e con la produzione esecutiva di Sette e Mezzo Studio, che arriva al Biografilm il 12 giugno alle 21 al cinema Lumière, costruito proprio con una costruzione narrativa a cerchi concentrici che parte dal cuore della vicenda umana di chi rimane e racconta di coraggiosi percorsi e ripartenze.

Il film indaga il percorso di rinascita, il modo in cui si coltiva la speranza e la fiducia verso il futuro che ogni personaggio riesce a ritrovare in modo personale. Tramite l’amore per i figli o per le nipotine sopravvissute, attraverso l’accoglienza di gruppo spirituale o costruendo nuove relazioni di amicizia in un Paese straniero. Grazie a un dialogo narrativo e visivo tra presente e memoria si compongono storie di speranza e orgoglio, verso un futuro in cui non si è più vittime, ma protagonisti della propria esistenza. E protagonisti sono Lola di origini uzbecke che si è trasferita a Ravenna per amore, Gabriele, che era un ragazzino quando perde il padre nel 2022, ucciso sulle colline riminesi con due colpi di fucile mentre era in servizio di notte con il suo taxi; e ancora la famiglia Bravi, vittima del femminicidio di Elisa Bravi, uccisa dal marito nel 2019 a Ravenna, che ha lasciato due bambine rimaste orfane della mamma e i nonni materni a vivere la propria tragedia.

b. c.