"Cerchiamo guardie ecologiche". L’Unione lancia un bando on line

In Unione Reno Galliera un’ulteriore novità, dopo gli sportelli per adolescenti, la vigilanza ambientale e tutela del patrimonio. È on line sul sito dell’Unione la manifestazione d’interesse che scadrà alle 12 del prossimo 20 maggio. L’Unione Reno Galliera ha aperto una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni di volontariato che desiderano collaborare con la polizia locale per attività di vigilanza ambientale e tutela del patrimonio sul territorio. Possono partecipare le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, dotate di copertura assicurativa e conformi alla normativa vigente, comprese le direttive della questura di Bologna e gli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 124/2017. Ogni persona volontaria dovrà essere in possesso di: decreto prefettizio come guardia particolare giurata, atto di nomina a guardia ecologica volontaria. Le associazioni selezionate svolgeranno attività di controllo su tutto il territorio dell’Unione, in particolare: contrasto all’abbandono dei rifiuti, tutela degli animali da affezione, presenza nei parchi per il rispetto delle regole d’uso. L’impegno minimo richiesto è di 1.500 ore annue, con un rimborso spese fino a 18mila euro, eventualmente incrementabile. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le ore 12 del 20 maggio all’indirizzo pm@pec.renogalliera.it. La domanda deve includere: una presentazione firmata dal legale rappresentante, i dati principali dell’associazione (sede, costituzione, numero associati, disponibilità ore), eventuali convenzioni già attive, una proposta di calendario mensile con le attività previste.

z. p.