"Cerco vestiti per la montagna"

Acquistare con sconti e aggiornare l’armadio in vista di una prossima gita o di un’occasione speciale in questo ultimo fine settimana di ferie per tanti cittadini, è anche l’obiettivo di Francesca. E quale opportunità migliore se non quella dei saldi invernali. Tra i vestiti più richiesti ai commercianti, ci sono maglieria, cappotti e giacconi invernali, per affrontare l’inverno. È anche il caso di Francesca, la quale è caccia "dell’occasione" e spera di trovare qualche vestito per una prossima visita in montagna. E non solo, magari acquistare un vestito in qualche bottega di vicinato. "È bello vedere tanta gente in giro e trovare i negozi, anche quelli più piccoli, pieni di persone. In generale, sto cercando un capo che mi piaccia e che sia venduto a un prezzo modesto e accessibile. Per questo mi sono affidata ai saldi".