Cerimonia in Municipio per la consegna delle tessere elettorali ai nuovi elettori

Il primo cittadino di Galliera, Stefano Zanni, ha deciso di prendere carta e penna per inviare un messaggio a ragazzi e ragazze che, dal 2003 al 2004, hanno compiuto 18 anni invitandoli alla cerimonia di consegna delle tessere elettorali. L’iniziativa è avvenuta in occasione del giorno della "Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera", nella sala del Consiglio Comunale. Un momento importante che l’amministrazione ha voluto riproporre, dopo quello del 2 giugno 2022, per creare un filo diretto soprattutto con i più giovani e coinvolgerli nella vita attiva del territorio.

"La maggiore età oltre ad essere un traguardo molto atteso è un punto di partenza fondamentale nella vita di cittadino. Con il 18° anno di età, si acquisiscono infatti diritti e doveri che rendono una persona indipendente e autonoma nelle scelte e nelle azioni, ma allo stesso tempo significa anche assumersi diverse e nuove responsabilità; tra queste, una delle più importanti, è il diritto di voto: lo strumento più diretto di coinvolgimento dei cittadini nella vita dello Stato – ha scritto Stefano Zanni –. I tristi fatti di cronaca che seguiamo ogni giorno ci fanno sempre più capire quanto fondamentale sia la democrazia".

z. p.