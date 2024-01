Cerimonia in Prefettura. Medaglie d’onore e merito

Nove medaglie per ricordare altrettanti bolognesi deportati nei lager nazisti e altre 23 a cittadini residenti nell’area metropolitana di Bologna che si sono distinti per particolari benemerenze nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Le onorificenze sono state consegnate dal prefetto Attilio Visconti nel corso della cerimonia che si è svolta ieri nel salone della Guardia della Prefettura.

Le medaglie d’onore sono state consegnate alla memoria di: Domenico Albertazzi, Aldo Angelini, Giovanni Bergami, militare internato a Sagan Stalag VIIIC; Marino Bozzoli, militare internato ad Hannover; Francesco Costa, Antonino Ferraù, militare internato a Kaiserstainbrux, Deblin Irena; Francesco Santi, civile internato a Messerschmitt; Giuseppe Tartaglia, militare internato a Dresda ed Enrico Zanetti, militare internato a Minsk.

Le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana sono state consegnate: al commendatore Maddalena Filippi, già presidente Tar del Veneto; commendatore Emanuele Montagna, attore e regista; ufficiale Nunzio Rosario Arminio, medico; ufficiale Salvatore Fallica, amministratore contabile; ufficiale Giorgio Rinaldi, console onorario e vice decano del Corpo consolare dell’Emilia Romagna; ufficiale Alberto Zoli, direttore generale Agenzia regionale emergenza-urgenza Lombardia; cavaliere Alessandro Alberani, direttore progetto speciale Logistica etica interporto Bologna; cavaliere Patrizia Barbieri, impiegata settore scolastico in congedo; cavaliere Ezio Benaglia, dipendente del gruppo Hera in congedo; ufficiale Serena Botta, vice prefetto del ministero dell’Interno in congedo; cavaliere Michele Cafaro, ufficiale medico dell’Esercito italiano; cavaliere Nicola Cilloni, medico chirurgo specialista in Anestesia e rianimazione del Bellaria; cavaliere Gerardo Conte, assistente della Polizia di Stato; cavaliere Raffaele Di Martino, luogotenente in congedo della Guardia di finanza; cavaliere Maria Luigia Di Stefano, direttrice scolastica e docente in materie Letterarie e lingua latina; cavaliere Luca Latino, tenente colonnello dei Carabinieri e comandante del Reparto Anticrimine di Bologna; cavaliere Omer Maurizzi, commercialista e imprenditore; cavaliere Maurilio Missere, medico del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna e referente Direzione regione vigili del fuoco; cavaliere Marco Migliorini, presidente del Comitato provinciale di Bologna della Croce Rossa Italiana; cavaliere Roberto Pini, capo equipaggio della compagnia Carabinieri di Cento; cavaliere Raffaele Quaglia, maresciallo della Guardia di Finanza in congedo; cavaliere Alessandro Tampellini, tecnico elettronico collaudatore Gruppo GD in congedo; cavaliere Tiziano Turrini, imprenditore.

m.ras.