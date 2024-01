Cerimonia in Prefettura. Riconoscimento a Emanuele Montagna

Cerimonia ufficiale, questa mattina in Prefettura, per la consegna di alcuni riconoscimenti ’al merito della Repubblica’ concesse dal presidente Mattarella a cittadini che si sono distinti "per particolari benemerenze nel campo delle lettere, delle arti" oltre che dell’economica e del sociale.

Tra questi bolognesi che saranno insegniti del titolo di commendatore, anche Emanuele Montagna, attore e regista, nonchè fondatore della Scuola teatro Colli, nata nel 1980 assieme a Giovanna Bonani e che ha varcato in scioltezza dei 43 anni di vita. Una scuola che negli anni si è distinta a livelli nazionali, giungendo più volte alle finali del Premio Wanda Capodaglio – il più ambito riconoscimento per scuole di recitazione e che oggi è affiancata anche da un Gruppo Teatro Colli.