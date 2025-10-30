Tutti i primari del Sant’Orsola in pensione: come cambia il policlinico

Bologna, 30 ottobre 2025 – Una cerimonia tanto formale quanto calda e cordiale ha salutato i cinque medici universitari che lasciano il Sant’Orsola. Come avviene ogni anno accademico, il pensionamento scatta il primo novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono Eugenio Brunocilla, direttore della struttura complessa di Urologia del Sant’Orsola, Gilberto Poggioli, direttore di Chirurgia del tratto alimentare, Claudio Borghi, direttore del Dipartimento malattie cardio-toraco-vascolare, e Mario Lima, direttore dell’Unità operativa di chirurgia pediatrica, e Antonietta D’Errico, direttrice di Anatomia e istologia patologica (non presente alla cerimonia). All’evento c’erano anche il rettore Giovanni Molari e gli ex ’Magnifici’, Ivano Dionigi, Fabio Roversi Monaco e Francesco Ubertini.

Un incontro organizzato per esprimere ai professori un sincero ringraziamento per tutto ciò che hanno fatto in questi anni. Dionigi, celebre latinista, rivolge ai pensionandi anche l’augurio di “continuare, in altre forme, a esercitare il loro mestiere e a non disperdere il capitale professionale accumulato. Perché per chi ha la fortuna di fare il mestiere più bello del mondo, il pensionamento è anagrafico, non professionale. La militanza scientifica ed etica resta intatta”.

Professori che hanno curato tanto con la bravura quanto con il cuore. “A volte, hanno lavorato gratuitamente per chi era in difficoltà – ci tiene a ricordare Dionigi –. Ho visto pazienti salutarli con riconoscenza e affetto”.

E nonostante si invochi costantemente la pietà del medico nei confronti del paziente - che oggi rischia di perdersi con la tecnologia e l’intelligenza artificiale –, l’ex rettore crede che serva anche una “pietas” inversa. “Quella del paziente nei confronti del medico – spiega –. Jung definiva il dottore ‘un guaritore ferito’: colui che cura ma che, nel farlo, viene leso a sua volta dal dolore degli altri. Bisogna riscoprire una pietas reciproca”.

Poi, una riflessione sui tempi del Covid: “Durante quel periodo la categoria ha svolto un lavoro straordinario – conclude Dionigi –. Tutti sembrano averlo dimenticato, ma hanno dovuto affrontare turni estenuanti e carenza di personale. Mi duole vedere come nella società si riconosca sempre meno il valore del medico e dell’insegnante: due figure fondamentali, diceva Seneca, chi cura il corpo e chi l’anima”. Così, in tempi di imbarbarimento, in cui “tutti pensano alla propria immunità personale e poco alla comunità, il medico - schiacciato da tecnologie, carte e burocrazia - ha bisogno di riconoscimento e dignità. Serve un Giulio Cesare che elevi la figura di medico da faber (una professione servile, manuale, priva di cittadinanza) a civis, cittadino romano”.