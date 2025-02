"Cerimonia strumentalizzata. Potevano deporre la corona la mattina successiva"

Paky Tiani, segretario dei Giovani Democratici Bologna, cosa pensa di quanto accaduto domenica – nuovo scontro tra destra e sinistra per la deposizione della corona in Comune, chiuso a quell’ora, da parte di Gioventù Nazionale – e delle polemiche successive?

"Siamo molto dispiaciuti. A noi non piace l’atteggiamento di questa destra, questo approccio di appropriazione della memoria collettiva è sbagliato. Si spettacolarizza la memoria, che invece dovrebbe essere condivisa, è patrimonio di tutti. Un’occasione persa".

Gioventù nazionale avrebbe potuto gestire le cose diversamente, quindi.

"Esatto, quella corona si poteva deporre in un altro modo e in un altro momento, magari la mattina dopo, data in cui ricorreva effettivamente il Giorno del Ricordo, senza voler forzare a tutti i costi la mano. Che cosa sarebbe cambiato per loro? Nulla. Sul piano pratico, si è trattato di una provocazione. Loro dicono che lo fanno tutti gli anni, ma così si è andati a strumentalizzare l’occasione. Io non li ho mai visti fare cortei per il 25 aprile, mentre noi abbiamo pubblicato il nostro cordoglio anche nel Giorno del Ricordo, quest’anno con una storia Instagram. Oltre a ciò, abbiamo sentito la necessità di spiegare, con un post, che noi riteniamo sbagliato quell’atteggiamento e che quel pezzo di storia dovrebbe invece fare parte della storia condivisa di ciascuno di noi. Invece, hanno scelto di spettacolarizzare tutto e questo proprio non ci va giù, è avvilente".

Perché parla di spettacolarizzazione?

"Intanto, per questa modalità chiaroscurale di entrare nel Comune. Se l’avessimo fatto noi, immagino il putiferio che si sarebbe scatenato. Potevano farlo il giorno dopo in tutta calma e nel rispetto delle regole, invece di entrare per forza quella sera con uno stratagemma. In questo modo, non hanno nemmeno dato dato dignità al gesto che hanno fatto".

I toni si sono scaldati immediatamente, sono partite anche delle denunce e sono state chieste le dimissioni di Lepore.

"Mi metto nei panni del sindaco: è venuto a conoscenza di questa cosa domenica sera e ha avuto la necessità di prendere posizione. La richiesta di dimissioni per questo mi pare una esagerazione assoluta. Invece di chiedere le dimissioni di Lepore, magari dovrebbero occuparsi di componenti del governo nazionale che forse, loro sì, dovrebbero pensare di dimettersi, visto quanto accaduto con la Santanchè".

C’è un clima di tensione crescente a Bologna negli ultimi tempi, secondo lei?"

"Noi non la percepiamo, non abbiamo sindromi da assaliti. Di sicuro però notiamo un cambiamento nel linguaggio, parole che prima si bisbigliavano e che ora invece si dicono a voce alta. Come, ad esempio, in occasione della manifestazione neofascista (annunciata per il 15 febbraio, ma vietata dal questore Sbordone, ndr), dove si parlava di ’fare pulizia’ riferendosi alle persone: è una cosa che non sta né in cielo né in terra. È assurdo e inquietante, già di per sé, il fatto che ci sia gente che mette su una rete apposta per perseguire questo scopo".